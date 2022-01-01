Поклонники часами ждали открытия касс, чтобы купить билеты на фестиваль в Карловых Варах

Началась продажа билетов на первые два дня фестиваля. Около 300 киноманов стояли у касс еще до 9 утра, чтобы купить билеты на Карловарский международный кинофестиваль. Первые фанаты прибыли в среду днем. В этом году 56-й фестиваль начнется в пятницу.

В главные кассы, которые открылись за день до начала образовались две очереди из желающих попасть на показы фильмов. По информации от организаторов фестиваля, с пятницы откроется больше касс, которых в общей сложности будет 25.

«В прошлом году тоже были открыты и уличные кассы. Но это было связано с противоэпидемическими мероприятиями, поэтому мы хотели разъединить очереди», — сказал сегодня руководитель фестивального производства Петр Линтимер.

Обладатели пропуска на фестиваль имеют доступ на посещение трех фильмов в день, билеты на остальные можно докупить. В этом году, спустя много лет, цена билета выросла, базовый билет без скидки стоит 100 крон, льготный – 75. Подорожал и фестивальный абонемент.

Впрочем, даже небольшой рост цен не обескуражил поклонников. «Мы приехали (в среду) около 17:00. Фильмы уже выбрали. Всю ночь мы провели общаясь, но если вдруг захотим вздремнуть, то у нас с собой есть и коврики», — говорит один из первых поклонников, простоявший ночь в очереди перед кассой вместе с сыном.

По словам Линтимера, фестиваль фактически начинается сегодня. «За первый час было продано около 4000 билетов. Интерес выше, чем в прошлом году, когда фестиваль был перенесен на август. Есть разница начинается ли фестиваль в начале каникул или в конце», — сказал Линтимер.

Около 1500 сотрудников на частичной занятости помогают обеспечить бесперебойную работу мероприятия. Даже в этом году найти желающих работать на фестивале не составило труда, но, по утверждению Линтимера, в этом году у них также более высокая заработная плата.

Среди самых известных гостей фестиваля в этом году будет австралийский актер Гофри Раш, который получит Хрустальный глобус за выдающийся творческий вклад в мировой кинематограф. На той же церемонии в конце фестиваля американский актер и продюсер Бенисио дель Торо получит награду президента фестиваля. Среди заявленных гостей — американский актер и режиссер Лив Шрайбер.

Будет представлено около 170 фильмов, из них около 130 полнометражных. Помимо кино, фестиваль традиционно насыщен сопутствующими мероприятиями.



Источник: ceskenoviny.cz

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