Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Очередное поражение России. ЮНЕСКО внесло украинский борщ в список всемирного наследия

Очередное поражение России. ЮНЕСКО внесло украинский борщ в список всемирного наследия

Партнер рубрики:
Kochy
01 июля
19:15
125
Культура приготовления украинского борща внесена Межправительственным комитетом ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.

Очередное поражение России. ЮНЕСКО внесло украинский борщ в список всемирного наследия

Украинская версия популярного супа — борща — уже внесена в Список нематериального культурного наследия в 2020 году. По данным ЮНЕСКО, борщ является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни в Украине, ему посвящены культурные мероприятия и фестивали.

Из-за продолжающейся войны, спровоцированной Россией, и ее негативного влияния на эту традицию Украина обратилась к государствам-членам ЮНЕСКО с просьбой включить борщ в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и государства-члены подчинились.

«Победа в войне за борщ за нами. Помимо этой войны, мы выиграем еще и настоящую», — прокомментировал решение министр культуры Украины Александр Ткаченко, сообщает AFP.

Усилия Киева по защите борща как украинского наследия давно не нравились России, которая протестовала против этого шага. В апреле ажиотаж вызвала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала украинский борщ проявлением "ксенофобии" и "нацизма".

«Все, что было связано с этнокультурой в первую очередь. Даже книги о кулинарии, они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий? И чтобы в каждом городе и в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему? Нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», — заявила тогда Захарова.

Но в комитете ЮНЕСКО подчеркивают, что украинский борщ — это разновидность блюда, популярного и в других местах. Свое решение комитет объяснил тем, что вооруженный конфликт угрожает традиции приготовления борща — переселенцы не только не умеют его готовить и выращивать овощи для его приготовления, но и не могут собираться, чтобы полакомиться любимым украинским национальным блюдом.

Борщ готовят во всех регионах Украины, отдельные общины, семьи и рестораны создают свою версию популярного блюда. В основе всегда свекла, остальные ингредиенты отражают местные особенности и продукты в зависимости от регионов. Иногда это грибы, иногда рыба или сладкий перец. По мнению ЮНЕСКО, борщ является частью украинской идентичности, его подают на свадьбы, устраивают соревнования по его приготовлению, а также он служит туристическим магнитом.

На прошлой неделе ЮНЕСКО сообщило, что с начала российской агрессии на территории Украины частично или полностью разрушено 152 памятника.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
01 июля
16:06
360
Экономика
Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта
Assets
01 июля
12:52
421
Экономика
Новый глава Центробанка Чехии: снижение инфляции будет приоритетом
Assets
01 июля
12:00
758
Общество
ВИДЕО: Чешская полиция предупреждает беженцев о мошенниках
Assets
01 июля
10:00
303
Экономика
1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей
Последние новости:
Assets
01 июля
16:06
360
Экономика
Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта
Assets
01 июля
12:52
421
Экономика
Новый глава Центробанка Чехии: снижение инфляции будет приоритетом
Assets
01 июля
11:27
439
Культура
Борис Гребенщиков 21 сентября выступит с концертом в Праге
Assets
01 июля
10:00
303
Экономика
1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей
Assets
01 июля
09:27
709
Экономика
Чехам уже не хватает денег на новую квартиру, многие задумались о реконструкции
Assets
30 июня
19:58
1651
Общество
В Праге вновь откроется центр помощи беженцам
Assets
30 июня
19:24
437
Общество
Во время летних каникул полиция в Чехии усилит контроль за дорожным движением
Assets
30 июня
15:30
777
Общество
Поклонники часами ждали открытия касс, чтобы купить билеты на фестиваль в Карловых Варах
Assets
30 июня
14:40
667
Общество
В Чехии из-за халатности полицейского умерла служебная собака. Животное оставили в перегретой машине
Assets
30 июня
14:31
1376
Общество
Маленький ребенок утонул в открытом бассейне в доме у Праги


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы