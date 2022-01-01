Очередное поражение России. ЮНЕСКО внесло украинский борщ в список всемирного наследия

Культура приготовления украинского борща внесена Межправительственным комитетом ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране.

Украинская версия популярного супа — борща — уже внесена в Список нематериального культурного наследия в 2020 году. По данным ЮНЕСКО, борщ является неотъемлемой частью семейной и общественной жизни в Украине, ему посвящены культурные мероприятия и фестивали.

Из-за продолжающейся войны, спровоцированной Россией, и ее негативного влияния на эту традицию Украина обратилась к государствам-членам ЮНЕСКО с просьбой включить борщ в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, и государства-члены подчинились.

«Победа в войне за борщ за нами. Помимо этой войны, мы выиграем еще и настоящую», — прокомментировал решение министр культуры Украины Александр Ткаченко, сообщает AFP.

Усилия Киева по защите борща как украинского наследия давно не нравились России, которая протестовала против этого шага. В апреле ажиотаж вызвала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала украинский борщ проявлением "ксенофобии" и "нацизма".

«Все, что было связано с этнокультурой в первую очередь. Даже книги о кулинарии, они тоже запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий? И чтобы в каждом городе и в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему? Нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чем мы говорим: ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», — заявила тогда Захарова.

Но в комитете ЮНЕСКО подчеркивают, что украинский борщ — это разновидность блюда, популярного и в других местах. Свое решение комитет объяснил тем, что вооруженный конфликт угрожает традиции приготовления борща — переселенцы не только не умеют его готовить и выращивать овощи для его приготовления, но и не могут собираться, чтобы полакомиться любимым украинским национальным блюдом.

Борщ готовят во всех регионах Украины, отдельные общины, семьи и рестораны создают свою версию популярного блюда. В основе всегда свекла, остальные ингредиенты отражают местные особенности и продукты в зависимости от регионов. Иногда это грибы, иногда рыба или сладкий перец. По мнению ЮНЕСКО, борщ является частью украинской идентичности, его подают на свадьбы, устраивают соревнования по его приготовлению, а также он служит туристическим магнитом.

На прошлой неделе ЮНЕСКО сообщило, что с начала российской агрессии на территории Украины частично или полностью разрушено 152 памятника.

Источник: seznamzpravy.cz

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