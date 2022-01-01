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Восемь мигрантов сбежали из грузовика недалеко от пражского аэропорта, одного из них до сих пор не нашли

Восемь мигрантов сбежали из грузовика недалеко от пражского аэропорта, одного из них до сих пор не нашли

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Kochy
03 июля
17:54
176
​В воскресенье днем ​​восемь мигрантов выпрыгнули из грузовика в Кнежевсе на западе Праги и убежали. Полиция поймала семерых из них, но до сих пор ищет восьмого.

Восемь мигрантов сбежали из грузовика недалеко от пражского аэропорта, одного из них до сих пор не нашли

Инцидент произошел между Кнежеви и аэропортом Рузине. Иностранцы сразу же бежали в сторону трассы D7. «Мы отправили на место происшествия полицейских из Средней Чехии и Праги, к поискам привлекался также полицейский вертолет», — сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Z kamionu u ruzyňského letiště vyskákali migranti.

К поискам привлекли также кинолога со служебной собакой и наряд правоохранительных органов. Семь иностранцев были пойманы полицией в поле и поскольку возникло подозрение, что они могут быть заражены кожным заболеванием, стражи порядка вызвали на место происшествия экстренные службы. Полиция все еще ищет восьмого иностранца. Скорее всего, это были мигранты из Индии.

Из-за действий полиции и вертолета в воздухе аэропорту пришлось ненадолго перенаправить самолеты на другую взлетно-посадочную полосу.

Источник: novinky.cz



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