Страны ЕС продавали «золотые» паспорта богатым россиянам. Благодаря этому бизнесменам удается избегать санкций.

Война на Украине привлекла внимание к яхтам, самолетам и особнякам самых богатых россиян мира, но есть еще один предмет роскоши, пользующийся большим спросом — европейский паспорт. Например, на Мальте такой паспорт можно получить и сейчас.

Гражданство для семьи из четырех человек иногда стоит сто тысяч долларов, зато это позволит свободно жить, работать и путешествовать в Европейском Союзе.

Некоторые государства Европейского Союза продали или до сих пор продают гражданство и вид на жительство лицам, которые вкладывают значительные средства в национальную экономику. Это давно критикуемая практика, которая становится неприемлемой по мере развития войны в Украине.

Без стандартного европейского заявления можно получить такой документ можно за 127000 евро в Болгарии или за 1,2 миллиона евро в Нидерландах.

Большую часть покупателей так называемых «золотых» паспортов составляли россияне — часто связанные с Кремлем олигархи. Теперь благодаря европейским паспортам они избегают санкций.

Кроме того, по мнению полиции, наличие второго или третьего паспорта значительно облегчает возможное совершение преступных действий, таких как уклонение от уплаты налогов или отмывание денег.

Согласно опросу Европарламента, за последние десять лет так называемые золотые паспорта в Европе получили около 4 000 россиян, вложивших более трех миллиардов евро (свыше 75 миллиардов крон) в недвижимость или другие активы.

Однако сложившаяся практика давно беспокоит Евросоюз, проблемы с безопасностью и коррупцией обсуждаются не менее восьми лет. Теперь, после начала российской агрессии в Украине, продажа паспортов и видов на жительство в Европе раздражает еще больше. Прекратите это, обратилась Европейская комиссия, в частности, к Кипру и Мальте.

По данным Transparency International, за последние десять лет Евросоюз получил более 6000 новых граждан, воспользовавшихся программой «золотой паспорт», и еще 100 000 человек, получивших вид на жительство или визу в страны ЕС благодаря своим инвестициям.

Больше всего на этих программах зарабатывают Испания, Кипр и Португалия. Но они также существуют в Венгрии, Латвии, Мальте, Австрии, Нидерландах, Греции и Болгарии.

Только Австрия и Мальта публикуют список новых граждан, приехавших в страну благодаря их инвестициям.

«Европейские ценности не продаются», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем первом обращении к Конгрессу в сентябре 2020 года. Теперь комиссия рекомендует тщательно проверить систему инвестиций.

«Рекомендация также призывает государства-члены обеспечить строгий контроль над правом проживания инвесторов. Виды на жительство, выданные по этим схемам гражданам России или Белоруссии, на которых распространяются санкции ЕС в связи с войной в Украине, должны быть немедленно аннулированы», — говорится в отчете Брюсселя.

Еще в прошлом году, непосредственно перед выходом Великобритании из ЕС, согласно исследованию Лондонской школы экономики, ситуация выглядела так: половина государств ЕС — всего 14 — предлагали вид на жительство за инвестиции разной степени. Другими словами: они продавали визы за деньги.

Данные отличаются от опубликованных Библиотекой Конгресса США в мае этого года. В исследовании указано, что «из 40 юрисдикций 28 предлагают гражданство или долгосрочное проживание за инвестиции в рассматриваемой стране». Среди них Чехия и ряд других стран ЕС.

В 2019 году Европейская комиссия подготовила отчет об этих системах. Выяснилось, что они представляют значительную угрозу безопасности, создавая каналы, по которым могут происходить отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и коррупция.

В настоящее время 13 государств-членов ЕС практикуют схемы «вид на жительство за инвестиции», по которым состоятельные люди могут получить вид на жительство, купив недвижимость, государственные облигации или другие активы.

Просочившиеся документы кипрского правительства, полученные катарской Al Jazeera в августе 2020 года, предоставили доказательства того, что инвестиции в размере двух миллионов евро или более могут предоставить кипрское гражданство отдельному лицу, а также лицам с судимостью и политически значимым лицам (особенно тем, кто связан с Кремлем).

По данным Европарламента, в период с 2011 по 2019 год более 132 000 человек получили гражданство или вид на жительство в различных государствах-членах с помощью этих систем, что соответствует общему притоку инвестиций в размере 21,4 млрд евро.

В ответ на серию скандалов, связанных с обладателями «золотых паспортов», Кипр в мае 2019 года утвердил более строгие правила — людям, столкнувшимся с полицейскими расследованиями, осуждениями или международными санкциями, не следует предоставлять гражданство. Впоследствии кипрские парламентарии одобрили закон, согласно которому можно будет аннулировать гражданство, приобретенное по этой программе. Кипр завершил свою паспортную программу в 2020 году.

Но оказалось, что Кипр хотя и прекратил прием новых заявок, но продолжал обрабатывать уже поданные. По требованию Европейской комиссии он прекратил эту практику через несколько месяцев.

Золотые ворота открыты: Мальта

В прошлом году стало известно, как работает мальтийская система «гражданство за деньги»: вместо обязательных 12 месяцев нужно было провести в стране три недели, выполнить небольшие формальности, чтобы доказать реальную связь с Мальтой, и получить мальтийский паспорт. Очень простым путем воспользовались сверхбогатые русские и китайцы, получив неограниченный доступ в ЕС.

По данным полиции, обладание вторым или третьим паспортом значительно облегчает совершение таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов или отмывание денег. «Кроме того, это также позволяет создавать новые личности, получать доступ к полезным банковским системам или просто вкладывать средства, истинное происхождение которых чиновник не спрашивает без необходимости», — подробно описано на сайте Investigace.cz.

«Комиссия считает, что предоставление гражданства ЕС в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции без реальных связей с данным государством-членом противоречит законодательству ЕС», — такой вызов Европейская комиссия направила правительству Мальты в начале апреля этого года.

Мальта недавно приостановила действие этого нового режима для граждан России и Беларуси в результате вторжения России в Украину.

«Хотя это был положительный шаг, Мальта продолжает использовать эту схему для всех других граждан и не выражала намерения остановить ее», — написала комиссия. Если Мальта не ответит «удовлетворительно», комиссия может передать дело в Суд Европейского Союза.

Бизнес с паспортами отменяется из-за войны

После российского вторжения в Украину ситуация стала меняться еще больше.

«Европейский Союз должен немедленно прекратить продажу и пересмотреть срок действия золотых паспортов, проданных олигархам», — заявил депутат Европарламента Микулаш Пекса вслед за большинством своих коллег-депутатов. Затем они решили, что золотые паспорта «сомнительны с этической, правовой и экономической точек зрения и представляют несколько серьезных рисков для безопасности», подрывают сущность гражданства ЕС и должны быть постепенно упразднены.

«Золотые паспорта и золотые визы не предназначены для привлечения значимых и законных инвестиций в реальную европейскую экономику. Они предназначены для сомнительных сделок, сомнительных денег и сомнительных личностей», — заявила член Европарламента от голландской либеральной партии Sophie in 't Veldová.

«Война на Украине сегодня ставит этот вопрос в центр внимания. Россияне составляют самую многочисленную группу граждан третьих стран, получивших золотые паспорта и золотые визы в ЕС, многие из которых являются олигархами, связанными с путинским Кремлем. Они избегают санкций, просто размахивая красивыми паспортами ЕС. Это должно закончиться», — добавила она.

Депутаты Европарламента предложили, чтобы отмена инвестиционных режимов в некоторых странах и для некоторых граждан третьих стран происходила постепенно, поскольку это может иметь значительные экономические последствия, однако они призвали немедленно прекратить продажу виз и видов на жительство для граждан России.

Португалия, Греция и Чехия прекратили выдачу виз гражданам России, а Великобритания полностью отменила свою программу виз для инвесторов. Болгария предложила закон о запрете золотых паспортов в феврале, поэтому Мальта может остаться единственным государством-членом, которое все еще предлагает их.

Источник: seznamzpravy.cz

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