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Трое чехов пропали без вести после схода ледника в Италии

Трое чехов пропали без вести после схода ледника в Италии

Партнер рубрики:
Kochy
04 июля
19:29
265
В итальянских Альпах поиски пропавших без вести продолжаются после схода ледника на горе Мармолада в воскресенье. Число жертв возросло до семи. По данным итальянских СМИ, один из погибших — чех, а также среди пропавших без вести трое граждан Чехии. В общей сложности пропали без вести 14 человек.

Трое чехов пропали без вести после схода ледника в Италии

Итальянские СМИ сообщили о пострадавших из Чехии. По данным агентства ANSA, трое пострадавших — итальянцы, национальность двоих других пока не выяснена. Среди подтвержденных жертв два итальянских горных гида. 

Глава провинции Трентино сообщил о семи погибших и восьми раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых двое немцев, которые находятся в отделении интенсивной терапии в Беллуно. Это 67-летний мужчина и 58-летняя женщина. 

ANSA сообщило, что спасатели были вынуждены приостановить поиск пропавших без вести из-за дождя. Это лишило возможности подъема на ледник спасателей, а дроны с тепловизионными камерами также остановлены. 

Министерство иностранных дел Чехии заявило в понедельник утром, что пока не располагает информацией о пропавших без вести или погибших гражданах Чехии. 

"Однако ситуация непонятная. На данный момент мы не можем исключать, что среди пострадавших или раненых есть граждане Чехии", — написала Мариана Вернерова из пресс-службы ведомства.

 Сход ледника произошел в воскресенье до двух часов дня. Спасательные работы продолжались всю ночь, когда на место прибыли вертолеты и дроны с тепловизионными камерами. Спасатели снова подключились к акции только утром, так как ночью возникла угроза новых оползней. 

Местные жители отметили, что воскресный полдень был худшим временем и днем, так как в то время на популярном массиве было бесчисленное количество альпинистов. 

Источник: novinky.cz



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