Трое чехов пропали без вести после схода ледника в Италии

В итальянских Альпах поиски пропавших без вести продолжаются после схода ледника на горе Мармолада в воскресенье. Число жертв возросло до семи. По данным итальянских СМИ, один из погибших — чех, а также среди пропавших без вести трое граждан Чехии. В общей сложности пропали без вести 14 человек.

Итальянские СМИ сообщили о пострадавших из Чехии. По данным агентства ANSA, трое пострадавших — итальянцы, национальность двоих других пока не выяснена. Среди подтвержденных жертв два итальянских горных гида.

Глава провинции Трентино сообщил о семи погибших и восьми раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых двое немцев, которые находятся в отделении интенсивной терапии в Беллуно. Это 67-летний мужчина и 58-летняя женщина.

ANSA сообщило, что спасатели были вынуждены приостановить поиск пропавших без вести из-за дождя. Это лишило возможности подъема на ледник спасателей, а дроны с тепловизионными камерами также остановлены.

Министерство иностранных дел Чехии заявило в понедельник утром, что пока не располагает информацией о пропавших без вести или погибших гражданах Чехии.

"Однако ситуация непонятная. На данный момент мы не можем исключать, что среди пострадавших или раненых есть граждане Чехии", — написала Мариана Вернерова из пресс-службы ведомства.

Сход ледника произошел в воскресенье до двух часов дня. Спасательные работы продолжались всю ночь, когда на место прибыли вертолеты и дроны с тепловизионными камерами. Спасатели снова подключились к акции только утром, так как ночью возникла угроза новых оползней.

Местные жители отметили, что воскресный полдень был худшим временем и днем, так как в то время на популярном массиве было бесчисленное количество альпинистов.

Источник: novinky.cz