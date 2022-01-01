Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Количество беженцев в палаточных городках в Чехии уменьшается

Количество беженцев в палаточных городках в Чехии уменьшается

Партнер рубрики:
Kochy
05 июля
16:49
21
Временные палаточные городки для беженцев в Трое и Малешицах работают уже больше месяца. По словам операторов, количество беженцев, находящихся там, медленно уменьшается, но обеспечение кризисным жильем по-прежнему необходимо.

Количество беженцев в палаточных городках в Чехии уменьшается

В мае этого года пожарные построили два палаточных городка в Тройском и Малешицком районах Праги, вместимостью 150 человек каждый. Цель состояла в том, чтобы обеспечить экстренное размещение беженцев из Украины, особенно тех, кто ночевал на главном вокзале. 

Однако сегодня количество людей, проживающих в Трое и Малешицах, уменьшается. «Сейчас там никого нет», — описал ситуацию в Трое пресс-секретарь пражской пожарной охраны Мартин Кавка. 

По словам пресс-секретаря мэрии Праги Вита Хофмана, количество людей, находящихся в аварийных помещениях, быстро меняется. В прошлый четверг в Трое было 49 человек, а через день уже 118. «Особенно в палаточном городке в Трое текучка достаточно высокая, так как людей размещают сразу же после завершения административного процесса», — он сказал. 

Однако не все с этим согласны. «В последние несколько дней мы наблюдаем довольно значительный ажиотаж. Приезжало больше людей либо с просьбой о временной защите, либо возвращались те, у кого уже есть временная защита, возможно, путешествовали по Чехии или Европе», — пояснил Мартин Шимачек, директор Пражского центра социальных услуг, 

«Это похоже на комнату ожидания перед выдачей визы», — сказал Кавка о роли палаточных городков. Он объяснил, что люди в палаточных городках либо ждут проверки и получения визы, либо, если они не имеют права на получение визы, им приходится уехать. Это касается тех, кто уже имеет гражданство другой страны ЕС. 

«Минимум — это те, кто остается надолго», — сказал Шимачек. 

Это подтверждает и Гети Мубеенова из Организации помощи беженцам, которая участвует в работе городка в Малешицах. «Они живут здесь два-три дня, а потом уезжают», — сказала она. 

По словам Шимачека, в настоящее время сокращается количество тех, кто прибыл поездом напрямую из Украины. Новоприбывшие либо покидают свое основное жилье, либо их выгоняют. В этом случае они часто путешествуют по стране в течение нескольких дней и нередко оказываются в Праге. 

Были случаи, когда беженцы должны были быть размещены бесплатно, но владелец жилья впоследствии потребовал от них деньги. 

«Если эти люди решили уехать и, возможно, вернулись в Прагу на несколько дней, у них часто возникают осложнения со здоровьем. Имеются также значительные трудности психосоциального характера. Этим людям просто некомфортно после трудных переездов и какой-то внутренней миграции в Чехии», — рассказал Шимачек. 

Он добавил, что в таком случае работники стараются удерживать беженцев в палаточном городке дольше, пока их состояние не стабилизируется. 

Положение тех, кто находится в лагере в Малешицах эксперты сравнивают с бездомностью. «Мы работаем здесь с людьми, которым с точки зрения lex Ukraine уже нельзя помочь и которые не имеют права на социальное обеспечение, на пособия из чешского государственного бюджета», — поясняют добровольцы. 

Источник:  seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
05 июля
12:10
13069
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
Assets
05 июля
12:06
312
Экономика
Прокат электромобилей в Чехии за год вырос более чем в четыре раза
Assets
05 июля
08:56
1235
Общество
«Фрукты берём по скидке, яйца не покупаем». Как живут матери-одиночки в Чехии
Assets
05 июля
08:08
616
Коронавирус
Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа
Последние новости:
Assets
05 июля
12:06
312
Экономика
Прокат электромобилей в Чехии за год вырос более чем в четыре раза
Assets
05 июля
08:08
616
Коронавирус
Регистрация на четвертую прививку против коронавируса в Чехии откроется в середине августа
Assets
04 июля
19:29
811
Общество
Трое чехов пропали без вести после схода ледника в Италии
Assets
04 июля
16:56
2439
Культура
Дни европейского наследия в Чехии: сотни памятников можно будет посетить бесплатно
Assets
04 июля
13:49
1229
Политика
Премьер Чехии Петр Фиала хочет привлечь чешские компании к восстановлению Украины
Assets
04 июля
13:00
1651
Культура
Спектакль «Мастер и Маргарита» в Праге
Assets
04 июля
12:27
1824
Общество
Страны ЕС продавали «золотые» паспорта богатым россиянам. Благодаря этому бизнесменам удается избегать санкций.
Assets
04 июля
09:56
1005
Экономика
Минфин платил миллионы крон за чековую лотерею, даже когда она не проходила
Assets
04 июля
09:22
1068
Общество
Людей в Рымаржове раздражает шум техно-вечеринки. Мэр и полиция не могут ничего сделать.
Assets
03 июля
17:54
1720
Общество
Восемь мигрантов сбежали из грузовика недалеко от пражского аэропорта, одного из них до сих пор не нашли


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода