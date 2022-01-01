Количество беженцев в палаточных городках в Чехии уменьшается

Временные палаточные городки для беженцев в Трое и Малешицах работают уже больше месяца. По словам операторов, количество беженцев, находящихся там, медленно уменьшается, но обеспечение кризисным жильем по-прежнему необходимо.

В мае этого года пожарные построили два палаточных городка в Тройском и Малешицком районах Праги, вместимостью 150 человек каждый. Цель состояла в том, чтобы обеспечить экстренное размещение беженцев из Украины, особенно тех, кто ночевал на главном вокзале.

Однако сегодня количество людей, проживающих в Трое и Малешицах, уменьшается. «Сейчас там никого нет», — описал ситуацию в Трое пресс-секретарь пражской пожарной охраны Мартин Кавка.

По словам пресс-секретаря мэрии Праги Вита Хофмана, количество людей, находящихся в аварийных помещениях, быстро меняется. В прошлый четверг в Трое было 49 человек, а через день уже 118. «Особенно в палаточном городке в Трое текучка достаточно высокая, так как людей размещают сразу же после завершения административного процесса», — он сказал.

Однако не все с этим согласны. «В последние несколько дней мы наблюдаем довольно значительный ажиотаж. Приезжало больше людей либо с просьбой о временной защите, либо возвращались те, у кого уже есть временная защита, возможно, путешествовали по Чехии или Европе», — пояснил Мартин Шимачек, директор Пражского центра социальных услуг,

«Это похоже на комнату ожидания перед выдачей визы», — сказал Кавка о роли палаточных городков. Он объяснил, что люди в палаточных городках либо ждут проверки и получения визы, либо, если они не имеют права на получение визы, им приходится уехать. Это касается тех, кто уже имеет гражданство другой страны ЕС.

«Минимум — это те, кто остается надолго», — сказал Шимачек.

Это подтверждает и Гети Мубеенова из Организации помощи беженцам, которая участвует в работе городка в Малешицах. «Они живут здесь два-три дня, а потом уезжают», — сказала она.

По словам Шимачека, в настоящее время сокращается количество тех, кто прибыл поездом напрямую из Украины. Новоприбывшие либо покидают свое основное жилье, либо их выгоняют. В этом случае они часто путешествуют по стране в течение нескольких дней и нередко оказываются в Праге.

Были случаи, когда беженцы должны были быть размещены бесплатно, но владелец жилья впоследствии потребовал от них деньги.

«Если эти люди решили уехать и, возможно, вернулись в Прагу на несколько дней, у них часто возникают осложнения со здоровьем. Имеются также значительные трудности психосоциального характера. Этим людям просто некомфортно после трудных переездов и какой-то внутренней миграции в Чехии», — рассказал Шимачек.

Он добавил, что в таком случае работники стараются удерживать беженцев в палаточном городке дольше, пока их состояние не стабилизируется.

Положение тех, кто находится в лагере в Малешицах эксперты сравнивают с бездомностью. «Мы работаем здесь с людьми, которым с точки зрения lex Ukraine уже нельзя помочь и которые не имеют права на социальное обеспечение, на пособия из чешского государственного бюджета», — поясняют добровольцы.

Источник: seznamzpravy.cz