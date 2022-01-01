В результате схода ледника в Италии погибли два чеха

После схода ледника в итальянских Доломитовых Альпах погибли два гражданина Чехии, подтвердили в чешском МИД. Ранее СМИ сообщали, что погиб один чех, второй считался без вести пропавшим.

Мужчины вместе были в горах. Пресс-секретарь МИД Ленка До назвала их двумя друзьями.

По меньшей мере семь человек погибли в итальянских Доломитовых Альпах, где в воскресенье на горе Мармолада откололся большой кусок ледника. Еще восемь человек пропали без вести. По словам спасателей, поиск очень сложен, а плохая погода затрудняет его.

К поискам пропавших без вести привлечены дроны и вертолеты, например, у них есть оборудование для улавливания сигнала мобильных телефонов. Из-за опасности дальнейших оползней служба спасения Альп не направляла на место трагедии другие поисковые группы. К 15:00 вторника спасателям удалось собрать с места аварии несколько предметов одежды и другие предметы, на которые нацелились дроны.

В среду или четверг на место должна выехать группа поисковиков со специально обученными собаками. Это будет зависеть от погоды, в частности, от того, будут ли грозы.

Первоначально пропали без вести 13 человек. Ко вторнику это число сократилось до восьми. Среди восьми раненых был обнаружен один пропавший без вести. Также удалось найти владельцев двух чешских автомобилей, припаркованных недалеко от начала подъема на ледник. Шанс выжить у пропавших без вести минимален.

Во вторник мэр Канизеи запретил восхождение на гору Мармолада. Несмотря на воскресную трагедию, туристы и любопытные все же поднялись на вершину.

По сообщению газеты La Repubblica, власти также рассматривают возможность взрыва части ледника, которая все еще находится над местом оползня.

Источник: novinky.cz