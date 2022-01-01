Тушить крупный пожар в Кралупах у Праги будут весь день 6 июля

Ликвидация пожара вероятно, будет продолжаться весь день, полагает представитель региональной пожарной охраны Томаш Бакаларж. По словам пресс-секретаря полиции Барбары Шневайс, пожар не причинил финансового ущерба, потому что горел мусор. Однако один из пожарных получил легкие ранения.
«Горит большая куча пластиковых отходов, которую пожарным приходится постепенно выкапывать и заливать водой», — рассказал Бакаларж. На пожар ночью выехали 30 пожарных команд и спецтехника, в том числе экскаваторы.
Лаборатория в Каменице, которая следит за возможным выбросом вредных веществ в воздух, измерила слегка повышенные значения вредных веществ на месте пожара около полуночи. «В других местах измерения были отрицательными», — добавил Бакаларж.
Во вторник днем на складе металлолома, который находится в промышленной части города, загорелись пластиковые отходы. Около 19:00 пожарные подняли уровень тревоги до максимального уровня, который они объявляют в чрезвычайных ситуациях, например, когда на место приезжают дополнительные подразделения.
Полиция будет выяснять причины пожара после того, как он будет полностью потушен. Следствие, вероятно, будет работать с вариантами халатности и умышленного поджога.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день