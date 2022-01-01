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Тушить крупный пожар в Кралупах у Праги будут весь день 6 июля

Тушить крупный пожар в Кралупах у Праги будут весь день 6 июля

Партнер рубрики:
Kochy
06 июля
10:00
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В Кралупах-над-Влтавой пожарные продолжают тушение масштабного пожара, который начался вечером 5 июля. Горели пластиковые отходы недалеко от склада металлолома. Пожару был присвоен самый высокий уровень риска.

Тушить крупный пожар в Кралупах у Праги будут весь день 6 июля

Ликвидация пожара вероятно, будет продолжаться весь день, полагает представитель региональной пожарной охраны Томаш Бакаларж. По словам пресс-секретаря полиции Барбары Шневайс, пожар не причинил финансового ущерба, потому что горел мусор. Однако один из пожарных получил легкие ранения. 

«Горит большая куча пластиковых отходов, которую пожарным приходится постепенно выкапывать и заливать водой», — рассказал Бакаларж. На пожар ночью выехали 30 пожарных команд и спецтехника, в том числе экскаваторы. 

Лаборатория в Каменице, которая следит за возможным выбросом вредных веществ в воздух, измерила слегка повышенные значения вредных веществ на месте пожара около полуночи. «В других местах измерения были отрицательными», — добавил Бакаларж. 

Во вторник днем на складе металлолома, который находится в промышленной части города, загорелись пластиковые отходы. Около 19:00 пожарные подняли уровень тревоги до максимального уровня, который они объявляют в чрезвычайных ситуациях, например, когда на место приезжают дополнительные подразделения. 

Полиция будет выяснять причины пожара после того, как он будет полностью потушен. Следствие, вероятно, будет работать с вариантами халатности и умышленного поджога. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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