Тушить крупный пожар в Кралупах у Праги будут весь день 6 июля

В Кралупах-над-Влтавой пожарные продолжают тушение масштабного пожара, который начался вечером 5 июля. Горели пластиковые отходы недалеко от склада металлолома. Пожару был присвоен самый высокий уровень риска.

Ликвидация пожара вероятно, будет продолжаться весь день, полагает представитель региональной пожарной охраны Томаш Бакаларж. По словам пресс-секретаря полиции Барбары Шневайс, пожар не причинил финансового ущерба, потому что горел мусор. Однако один из пожарных получил легкие ранения.

«Горит большая куча пластиковых отходов, которую пожарным приходится постепенно выкапывать и заливать водой», — рассказал Бакаларж. На пожар ночью выехали 30 пожарных команд и спецтехника, в том числе экскаваторы.

Лаборатория в Каменице, которая следит за возможным выбросом вредных веществ в воздух, измерила слегка повышенные значения вредных веществ на месте пожара около полуночи. «В других местах измерения были отрицательными», — добавил Бакаларж.

Во вторник днем на складе металлолома, который находится в промышленной части города, загорелись пластиковые отходы. Около 19:00 пожарные подняли уровень тревоги до максимального уровня, который они объявляют в чрезвычайных ситуациях, например, когда на место приезжают дополнительные подразделения.

Полиция будет выяснять причины пожара после того, как он будет полностью потушен. Следствие, вероятно, будет работать с вариантами халатности и умышленного поджога.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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