Они зарабатывают миллионы крон в год: топ-10 самых богатых ютуберов в Чешской Республике.

Они работают с мировыми брендами и имеют сотни тысяч подписчиков на YouTube. Чешские ютуберы зарабатывают миллионы крон в год. В списке самых высокооплачиваемых лидирует автор забавных роликов FIZistyle.

В начале их миллионного бизнеса была камера, микрофон и компьютер, сейчас на них подписаны сотни тысяч зрителей и глобальные компании. Это приносит создателям видео на YouTube миллионы крон в год. Чешская версия журнала Forbes опубликовала список топ-10 самых высокооплачиваемых ютуберов в Чехии, которые смогли перенести свой успех на видеоплатформе в социальные сети и превратить его в прибыльный бизнес благодаря спонсорам.

В этом году рейтинг изменился. На первое место поднялся 22-летний Филип Зима, который снимает забавные видеоролики для своего канала FIZistyle. У него 745 тысяч поклонников на YouTube и он зарабатывает 20 миллионов крон в год. Зима опередил лидера 2021 года — Тараса Поворозника, который переместился на третью позицию в 2022 году с годовым доходом в 14 миллионов крон.

Среди десяти самых богатых отечественных творцов есть и имя, которое известно за пределами Чехии. Это ютубер Штепан Бухта, также известный как Baxtrix, который имеет 1,5 миллиона подписчиков на своем англоязычном канале и 865 000 подписчиков на чешском канале. Его 19 миллионов крон в год обеспечили ему второе место в рейтинге. В список также вошли две женщины — Анна Шульцова и Вероника Горакова, более известные как Anna Sulc и Veronica Biasol.

Хотя количество просмотров роликов после карантина немного снизилось, источником средств для молодых творцов в основном является сотрудничество с мировыми брендами и продажа собственного „merche“ (например, одежды и различных сувениров). Суммы представляют собой годовой необлагаемый налогом доход с июля 2021 года по июнь 2022 года. Авторы рейтинга учитывали доход от рекламы, партнерских отношений с брендами, платного продвижения или размещения продукта в постах.

FIZistyle

Филип Зима особенно выигрывает от своего собственного интернет-магазина, продажи которого в прошлом году достигли почти 23 миллионов крон. Его забавные видео набирают миллионы просмотров.

Baxtrix

Штепан Бухта привлек не только чешских, но и зарубежных подписчиков. Ему удалось привлечь больше подписчиков на свой англоязычный канал, чем на чешский.

Tary

Бывший паркурист Тарас Поворозник за год опустился с первого места на третье. Создание видеороликов обеспечивает ему 14 миллионов крон в год. Существенная часть денег поступает от интернет-магазина, где он предлагает собственный мерч, а также проводит детские лагеря Tary Camp.

Agraelus

Войтех Фишар получил 13 миллионов крон от показа рекламы, продажи подписок, разовых пожертвований фанатов, что является самым высоким показателем на чешской сцене, а также от продажи собственного мерча. При этом он самый непопулярный человек на чешском Twitch (платформа для прямых трансляций), где у него 600 000 подписчиков.

MenT

Бизнес Яна Мачака понес убытки в размере 2,5 миллиона долларов из-за прекращения стриминговых кампаний Facebook по всему миру. Но он продолжал заниматься своим каналам на YouTube. Его доход в итоге достиг 12 миллионов крон, чему способствовало, среди прочего, сотрудничество с Rolls-Royce, партнерские отношения с Porsche, Hyundai и BMW.

Xnapy

Ютубер Петр Йирак имеет 100 тысяч подписчиков на своем канале, что не очень много по сравнению с некоторыми его коллегами. Тем не менее, он нравится глобальным брендам, таким как Mastercard, Big Shock!, Samsung и Disney +, и входит в тройку самых просматриваемых авторов на платформе Twitch.

Erik Meldik

Своим успехом Эрик Мелдик обязан каналу ViralBrothers. Но YouTube он сегодня не так предан, как раньше. Девять миллионов крон дохода в год обеспечиваются сотрудничеством с производителем орехового масла Grizly и инвестиционной платформой Trading 212, а также интернет-магазином ювелирных изделий Ushi, которыми он управляет вместе со своей женой Доминикой Штовичковой.

Kovy

В этом году Карел Коварж отпраздновал свое десятилетие на платформе YouTube, где у него 885 тысяч подписчиков. В прошлом году его доход достиг семи миллионов крон, которые он также получил благодаря YouTube и партнерству с брендами Zalando, Adidas и Česká spořitelna. В конце прошлого года он открыл собственную студию в центре Праги.

Veronica Biasol

У Вероники Гораковой на канале «всего» 100 тысяч подписчиков. Его доход поступает в основном от интернет-магазинов. Управляет тремя брендами — модный Honey Merch, косметический Biasol Beauty, спортивный модный IcyBody. Также сотрудничает с брендами GymBeam, Disney+, About You, Foreo, Dermalogica.

Anna Sulc

В прошлом году бизнес Анны Шулцовой испытал шок из-за кампании в Strakovka, вызвавшей волну критики. Она должна была опровергнуть дезинформацию о вакцинации от covid-19, а правительство хотело потратить полмиллиона крон на покупку рекламных площадей в социальных сетях. В конечном итоге влиятельные Шулцова и Якуб Гулаб не использовали эти деньги. Однако последователи и спонсоры продолжают возвращаться к Шулцовой. Например, она сотрудничает с модными брендами Zalando и Tezenis. Ее доход в прошлом году достиг пяти миллионов крон, сейчас он достигает шести миллионов.

С полным рейтингом самых высокооплачиваемых ютуберов в Чешской Республике можно ознакомиться здесь.

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