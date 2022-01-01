Сафари-парк открывает самый большой павильон для пингвинов в Чешской Республике

​Крупнейший павильон для пингвинов в Чехии и Словакии официально откроется в понедельник, 11 июля, в сафари-парке Двур Кралове.

Стая очковых (африканских) пингвинов из 24 особей, завезенная в Двор Кралове-над-Лабем в конце прошлой недели из Нидерландов, была представлена публике в четверг. Птицы родом из Южной и Юго-Западной Африки пока только робко выглядывают из внутреннего вольера. «Однако при выгрузке это был шок. Я понятия не имел, насколько быстрыми они могут быть», — отметил зоолог Михал Подгразски.

Это исчезающий вид пингвинов, зоопарк хочет внести свой вклад в спасение этих животных. Пищу пингвины принимают только в виде сельди с рук некоторых заводчиков. «В течение нескольких дней каждые три часа утром и днем ​​мы с коллегой сидели и предлагали им пищу с руки, чтобы они привыкли. Когда не было другого пути, мы ложились, чтобы быть на одном уровне с ними», — рассказывает сотрудник зоопарка Анета Спичкова о том, как она завоевала доверие стада.

Через два дня пингвины стали доверять людям.

«Наконец первый, как ни парадоксально, самый маленький и, по-видимому, самый голодный, осмелился поесть. Остальные присоединились. Теперь все едят нормально», — добавила Анета, у которой есть с опытом работы в бывшем павильоне пингвинов в Арнеме и Амстердаме в Нидерландах.

«Разведение пингвинов — это огромная проблема. Пингвины в дикой природе быстро исчезают, и им все больше требуется помощь человека», — резюмировал директор сафари-парка «Двур Кралове» Пршемысл Рабас.

Очковый пингвин, обитающий на побережье Намибии и Южной Африки, с характерной белой полосой вокруг глаз в черной обводке, вырастает до 70 сантиметров в высоту и представляет собой единственного представителя своего вида, обитающего в тропических условиях Африки.

Колония пингвинов найдет дом в Двур Кралове на новой выставке Юго-Западной Африки, созданной благодаря трансграничному чешско-польскому проекту. Часть примерно ста миллионов инвестиций может быть возвращена благодаря привлекательности этих птиц в качестве посетителей.

Пингвины образуют партнерские отношения на всю жизнь. Самки обычно откладывают два яйца, из которых примерно через сорок дней вылупляются детеныши. Оба родителя в равной степени участвуют в сидении на яйцах и воспитании потомства.

«Если повезет, они могут начать размножаться этой зимой. Им не мешают низкие температуры, скорее наоборот», — говорит зоолог Подгразски.

Источник: novinky.cz

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