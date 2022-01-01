Дерево упало на автомобиль в Крконоше. Женщина-водитель погибла

В пятницу около 10:30 утра во время вырубки деревьев на частном участке в районе Крконоше в пятницу на проезжавшую машину упало дерево, женщина-водитель погибла на месте. Она ехала одна в машине. Дело расследует Генеральная инспекция сил безопасности, так как в вырубке деревьев участвовал и полицейский.

Женщина ехала из поселка Свободы-над-Упоу в Янске-Лазне по дороге, ведущей через долину Янского потока.

«Большое лиственное дерево упало на проезжающую машину. Водитель погиб на месте. Мы расследуем причины и обстоятельства аварии», — заявила пресс-секретарь полиции Шарка Пижлова.

По ее словам, место, где произошла авария, не входит в состав национального парка Крконоше.

Дело расследует Генеральная инспекция сил безопасности, как подтвердила пресс-секретарь ведомства Ивана Нгуен. «Во время вырубки деревьев, в которой также участвовал сотрудник полиции в личном отпуске, дерево упало на проезжающую машину», — пояснила Нгуен, почему инспекция расследует дело. Однако дополнительную информацию в инспекции пока не предоставляют.

В середине июня три человека погибли в Крконоше после того, как дерево упало на автомобиль на дороге между Горни Маршовым и Малой Упой.

Источник: novinky.cz