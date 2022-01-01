Чехи боятся бедности: они считают, что правительство делает мало для борьбы с инфляцией

Почти две трети чехов опасаются падения уровня жизни и бедности в связи с ростом цен. Восемь из десяти человек уже экономят и ограничивают свои потребности из-за высоких цен на электричество и топливо.

Об этом говорится в исследовании агентства STEM.

Согласно опросу, 65% людей опасаются бедности или невыносимого снижения уровня жизни. Как правило, это женщины и в основном люди с более низким уровнем образования. Однако даже среди студентов вузов об этом заявляют 54%.

Усилия правительства по предотвращению роста бедности считают достаточными только 16% населения. 84% полагают, что принятых мер недостаточно. По большей части в адекватности мер убеждены только избиратели правящей партии ODS (55%), тогда как среди остальных партий правящей коалиции, не говоря уже об оппозиции, преобладает недовольство.

Только 18% людей заявили о своей уверенности в том, что через год ситуация с ростом цен улучшится. Чаще это студенты вузов и молодые люди до 29 лет. Люди, считающие себя обеспеченными, также более оптимистичны. 35% из них имеют положительные ожидания.

По данным опроса, 80% людей начали существенно исследовать и ограничивать свои потребности в связи с ростом цен.

«Наиболее чувствительно ситуация влияет на людей старше 60 лет, 89% утверждают, что им уже приходилось экономить. Наоборот, самая большая группа тех, кому еще не приходилось принимать меры жесткой экономии — это молодежь до 29 лет", — говорится в опросе.

По сравнению с 2020 годом изменились и предпочтения населения в отношении государственных инвестиций. Два года назад две трети людей (67%) предпочитали инвестировать в охрану окружающей среды, в настоящее время такие инвестиции предпочли бы 47% людей, а 53% предпочли бы увеличение социальных выплат.

При этом люди чаще предпочитают увеличение помощи семьям с детьми (62%), чем повышение пенсий (38%).

Опрос проходил с 10 по 20 июня, в нем приняли участие 1018 респондентов.

Источник: novinky.cz

