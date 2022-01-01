Полиция задержала мужчину с татуировкой в виде свастики на митинге, где были российские флаги

​Активисты принесли российские флаги на антиправительственную демонстрацию в пятницу на Малостранской площади в Праге. Некоторые на словах поддерживали российскую сторону и критиковали подход Чехии относительно помощи Украине. Пражские полицейские задержали на месте мужчину, у которого на руке была вытатуирована свастика.

Полиция проверит записи с камер, чтобы выяснить, был ли нарушен закон.

«Мы следим за ходом этой демонстрации и после ее окончания проанализируем все кадры. Если мы обнаружим, что имело место противоправное действие, мы разберемся с этим», — заявил пресс-секретарь пражской полиции Рихард Грдина, добавив, что по данным на 17:00 полиции не нужно было вмешиваться. На площади собралось около 150 человек.

«Нас не мало. Эта республика катится в ад. Люди поддались ковидизму и сейчас подвергаются украинизации», — заявила одна из протестующих женщин.

Демонстранты раскритиковали правительство Чехии и его поддержку Украины. Например, они выкрикивали призывы прекратить поставки оружия, которое помогает украинской армии противостоять российской агрессии. Они также потребовали отставки правительства.

«Это Чехия. Мы здесь дома. Они просто протягивают руки, хотят все бесплатно», — добавил другой мужчина по поводу помощи украинским беженцам.

Присутствующая антиконфликтная группа попыталась снять напряженность, в том числе, между некоторыми присутствующими сторонниками России и несколькими людьми, пришедшими на демонстрацию с флагом Евросоюза.

Среди участников протеста также появились несколько человек, которые размахивали российскими флагами и поддерживали президента России Владимира Путина. В какой-то момент прозвучал гимн России. Это может быть предметом полицейского расследования. В конце февраля Генеральная прокуратура Чехии предупредила, что некоторые выражения публичной поддержки нападения России на Украину могут быть вне закона.

Источник: novinky.cz