Три четверти чехов согласны принять украинцев, но только 10% одобряют ПМЖ

Три четверти чехов согласны принять беженцев из Украины. Однако только 10% населения выступают за возможность их постоянного проживания в Чехии. Это следует из опроса, опубликованного Центром изучения общественного мнения (CVVM).

Результаты показывают, что чешская общественность более восприимчива к приему беженцев после начала военных действий в Украине, чем в прошлом к ​​приему беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки.

В ходе опроса 75% людей согласились с принятием украинских беженцев. Определенно "за" — 27%, а скорее “за” — 48% опрошенных. Почти 25% респондентов выступили против принятия беженцев. Категорически против были 8% процентов, а скорее “против” — 15%.

«Более подробный анализ показал, что более высокую поддержку в приеме беженцев из Украины высказывают выпускники вузов, респонденты с хорошим уровнем жизни и собственным домохозяйством», — констатируют авторы опроса. С точки зрения политической направленности правые и те, кто интересуется ситуацией в Украине или положением беженцев из этой страны, высказались в поддержку принятия беженцев.

10% опрошенных высказались за возможность постоянного поселения украинских беженцев в Чехии. 75% чехов согласились бы только на временное принятие с последующим возвращением в родную страну как можно скорее. Мнение о том, что Чехия вообще не должна принимать беженцев из Украины, поддержали 13% респондентов.

Авторы опроса также спросили людей, которые не отказываются принимать беженцев из Украины, сколько, по их мнению, должна принять Чехия. В случае долгосрочного приема примерно 60% респондентов высказались за то, чтобы их количество было не превысило 100 000 человек. Еще 37% считали, что их число должно быть не более 50 тысяч. В случае краткосрочного приема почти треть респондентов заявили, что 250 000 и более человек являются приемлемым числом, еще 25% указала цифру от 100 000 до 250 000 человек, а 28% согласны с максимальным числом беженцев в 100 000 человек.

Вопрос о приеме беженцев из Украины появился в опросе CVVM впервые в этом году. Однако в прошлом респондентам задавали вопрос об отношении к приему беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. По мнению авторов опроса, сравнение показывает, что чешская публика гораздо менее охотно принимала их, чем украинских беженцев. Например, в январе 2016 г. почти две трети респондентов высказались против приема беженцев, а в октябре 2017 г. негативную позицию заняли семь из десяти респондентов.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля этого года. CVVM собирал мнения о беженцах из этой страны с 18 марта по 9 мая. В опросе приняли участие 845 жителей Чехии в возрасте от 15 лет и старше.

Источник: novinky.cz