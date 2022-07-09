Дети в Чехии отравились в лагере, 15 из них были госпитализированы

Признаки отравления появились у детей в летнем лагере в Врбно-под-Прадедем в регионе Брунтал в минувшие выходные. Спасатели перевезли из лагеря в больницы 17 человек, в том числе 15 детей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Спасательно-медицинской службы Моравско-Силезского края Лукаш Гумпл. Позже он уточнил, что все пострадавшие уже выписаны из больницы. В основном у них были проблемы с пищеварением, сопровождавшиеся тошнотой, рвотой и диареей, а также повышением температуры тела.

«В субботу вечером в региональный оперативный штаб поступила информация о большом количестве людей с симптомами отравления в Врбно-под-Прадедем", — пояснил Гумпл. Четыре спасательных отряда с баз Врбно, Брунтал, Рымаржов, а также экипаж из Опавы постепенно выехали на помощь, добавил он.

Источник: novinky.cz

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