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Женщина в Чехии хотела защитить свой банковский счет и отправила мошеннику 800 тысяч крон

Женщина в Чехии хотела защитить свой банковский счет и отправила мошеннику 800 тысяч крон

Партнер рубрики:
Kochy
11 июля
15:40
149
По данным полиции, 61-летняя женщина из Брно постепенно отправила мошеннику 800 000 крон, желая защитить свой банковский счет. Для этого она даже оформила кредит в банке.

Женщина в Чехии хотела защитить свой банковский счет и отправила мошеннику 800 тысяч крон

Об этом сообщил сегодня на сайте полиции пресс-секретарь Богумил Малашек. Полиция неоднократно предостерегала от подобных действий.

Неизвестный преступник, действовавший под вымышленным именем Мартин Рыхли, связался с женщиной по телефону и сообщил, что ее банковский счет в опасности. Он сказал владелице счета, что мошенник пытался получить крупный кредит на ее имя в банке. И что единственный способ защититься от такой атаки — это подать заявку на получение кредита самостоятельно.

"Вероятно, такой трюк удался красноречивому и невероятно убедительному мошеннику. Женщина взяла кредит и, следуя указаниям банкира-мошенника, постепенно внесла полученные деньги в специальный банкомат и, таким образом, перевела около 800 000 крон на криптовалютные счета, управляемые мошенником», — сказал пресс-секретарь.

Полиция постоянно расследует такие случаи и рекомендует людям  быть максимально осторожными. Полиция просит не устанавливать на собственные электронные устройства никаких программ, позволяющих осуществлять удаленный доступ другим людям, а также не разрешать посторонним доступ к интернет-банкингу. Не нужно отвечать на виртуальные выгодные финансовые транзакции и  на запросы о сообщении проверочного PIN-кода. Ни одному банку не нужны данные банковской карты для блокировки счета.

Источник: ceskenoviny.cz



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