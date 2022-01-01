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В Праге после 16-ти лет реконструкции открыли старейшую карусель в Европе

В Праге после 16-ти лет реконструкции открыли старейшую карусель в Европе

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Kochy
12 июля
11:17
601
​Завершен ремонт Летенской карусели, которая является уникальным историческим памятником в управлении Национального технического музея и одной из двух старейших сохранившихся напольных каруселей в Европе. Реконструкция обошлась почти в 23 миллиона крон.
Фото: ČTK

В Праге после 16-ти лет реконструкции открыли старейшую карусель в Европе

В 2022 году исполняется ровно 128 лет с момента установки карусели в окрестностях Летенского замка. Раньше она располагалась в Краловских Виноградах.

С 2014 года карусель принадлежит Национальному техническому музею, который затем выкупил ее в почти заброшенном состоянии.

В том же году началась реконструкция, и в последний раз дети могли покататься на лошадках в 2006 году. Карусель прослужила более ста лет — она была изготовлена в 1894 году.

«Я очень рад, что редкий исторический памятник Праги 7 на Летне конца 19 века, культовая летенская карусель, после долгих и дорогостоящих усилий восстанавливается и доставит радость детям и взрослым», — сказал Карел Ксандр, директор Национального технического музея.

«Мои усилия по спасению карусели начались более 30 лет назад, поэтому я очень рад, что 11 июля 2022 года карусель наконец повернулась», — добавил он.

На карусели 19 лошадей разной величины, обтянутых бесшовной натуральной конской шкурой, набитых соломой, со стеклянными глазами.

Оригинальные седла и уздечки сохранились только у четырех лошадей по кличке Поли, Флора, Блеск и Шемик.

Интересной особенностью интерьера является центральная поворотная колонна, которую украшали три рыцаря в доспехах из папье-маше, расписанных серебром.

По словам подрядчика Йиржи Кмошека, реконструкция была очень сложной.

Карусель будет доступна для публики с 12 июля, далее каждый день до 17 июля с 9:00 до 18:00. В последующие недели карусель будет работать с пятницы по воскресенье и в праздничные дни.

Грузоподъемность лошадей составляет 100 килограммов, поэтому кататься на них могут даже взрослые. Пятиминутная поездка будет стоить 80 крон.

Источник: novinky.cz



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