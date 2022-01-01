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Треть чехов получают электронные письма по цепочке, лишь небольшая часть людей отправляет их дальше

Треть чехов получают электронные письма по цепочке, лишь небольшая часть людей отправляет их дальше

Партнер рубрики:
Kochy
12 июля
13:50
228
​37% чехов и 25% словаков получают от своих знакомых электронные письма на социальные темы, такие как миграция, российско-украинский конфликт, текущая политическая ситуация или эпидемия covid-19. В обеих странах 5% людей отправляют их дальше своим знакомым, коллегам или родственникам.

Треть чехов получают электронные письма по цепочке, лишь небольшая часть людей отправляет их дальше

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на рубеже июня и июля агентством Ipsos в сотрудничестве с исследовательским консорциумом Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

«Сотни тысяч людей в Чехии и Словакии обычно пересылают электронные письма своим знакомым, часто они не проверяют содержащуюся в них информацию. 7% чехов и 8% словаков обычно делятся или передают информацию, даже если они сами подозревают, что это может быть дезинформация», — сказала Катерина Рабова из Ipsos.

Получателями цепочек электронных писем чаще всего являются пожилые люди, однако почти половина из них в Чехии и две пятых в Словакии их не пересылают. По словам авторов опроса, люди с начальным образованием чаще всего пересылают эти сообщения во всех возрастных группах.

Согласно опросу, десятая часть жителей Чехии и Словакии никогда не проверяет достоверность информации в полученных электронных письмах. Напротив, 16% чехов и 20% словаков проверяют их всегда, а 37% респондентов в Чехии и 34% в Словакии проверяют их часто. Время от времени это делают около 26% граждан обеих стран.

Более половины опрошенных в обеих странах заявили, что не делятся информацией, которая, по их мнению, может быть дезинформацией, даже если они находят ее интересной. Однако примерно десятая часть чехов и словаков всегда или часто пересылает его в этом случае.

Распознать дезинформацию легко могут 48% жителей Чехии и 60% жителей Словакии. В обеих странах более половины граждан заявили, что знают кого-то, кто изменил свое отношение на основе дезинформации. Три пятых чехов и словаков согласились с утверждением, что дезинформация часто преднамеренно распространяется недемократическими государствами с целью повлиять на общественное мнение в Чехии и Словакии.

В ходе исследования также было выяснено мнение чешской общественности о некоторых дезинформациях, появившихся в публичном пространстве. Информацию о связи между вакциной против covid-19 и обезьяньей оспой сочли наименее правдоподобной. 17% людей оценили это как правдоподобное, а 63% оценили эти сообщения как невероятные. В среднем 30% чехов верят дезинформации о транспортировке сжиженного российского природного газа в Европу или торговле этим газом, а две пятых считают это неправдоподобным.

В опросе приняли участие около тысячи человек старше 18 лет как в Чехии, так и в Словакии. Они отвечали на вопросы в период с 30 июня по 7 июля.

Источник: novinky.cz



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