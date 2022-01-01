Треть чехов получают электронные письма по цепочке, лишь небольшая часть людей отправляет их дальше

​37% чехов и 25% словаков получают от своих знакомых электронные письма на социальные темы, такие как миграция, российско-украинский конфликт, текущая политическая ситуация или эпидемия covid-19. В обеих странах 5% людей отправляют их дальше своим знакомым, коллегам или родственникам.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на рубеже июня и июля агентством Ipsos в сотрудничестве с исследовательским консорциумом Central European Digital Media Observatory (CEDMO).

«Сотни тысяч людей в Чехии и Словакии обычно пересылают электронные письма своим знакомым, часто они не проверяют содержащуюся в них информацию. 7% чехов и 8% словаков обычно делятся или передают информацию, даже если они сами подозревают, что это может быть дезинформация», — сказала Катерина Рабова из Ipsos.

Получателями цепочек электронных писем чаще всего являются пожилые люди, однако почти половина из них в Чехии и две пятых в Словакии их не пересылают. По словам авторов опроса, люди с начальным образованием чаще всего пересылают эти сообщения во всех возрастных группах.

Согласно опросу, десятая часть жителей Чехии и Словакии никогда не проверяет достоверность информации в полученных электронных письмах. Напротив, 16% чехов и 20% словаков проверяют их всегда, а 37% респондентов в Чехии и 34% в Словакии проверяют их часто. Время от времени это делают около 26% граждан обеих стран.

Более половины опрошенных в обеих странах заявили, что не делятся информацией, которая, по их мнению, может быть дезинформацией, даже если они находят ее интересной. Однако примерно десятая часть чехов и словаков всегда или часто пересылает его в этом случае.

Распознать дезинформацию легко могут 48% жителей Чехии и 60% жителей Словакии. В обеих странах более половины граждан заявили, что знают кого-то, кто изменил свое отношение на основе дезинформации. Три пятых чехов и словаков согласились с утверждением, что дезинформация часто преднамеренно распространяется недемократическими государствами с целью повлиять на общественное мнение в Чехии и Словакии.

В ходе исследования также было выяснено мнение чешской общественности о некоторых дезинформациях, появившихся в публичном пространстве. Информацию о связи между вакциной против covid-19 и обезьяньей оспой сочли наименее правдоподобной. 17% людей оценили это как правдоподобное, а 63% оценили эти сообщения как невероятные. В среднем 30% чехов верят дезинформации о транспортировке сжиженного российского природного газа в Европу или торговле этим газом, а две пятых считают это неправдоподобным.

В опросе приняли участие около тысячи человек старше 18 лет как в Чехии, так и в Словакии. Они отвечали на вопросы в период с 30 июня по 7 июля.

Источник: novinky.cz