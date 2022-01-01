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В Чехии пара предстанет перед судом за секс перед супермаркетом

В Чехии пара предстанет перед судом за секс перед супермаркетом

Партнер рубрики:
Kochy
12 июля
16:10
631
Прокуратура требует штрафа в качестве наказания для пары, которая занималась сексом средь бела дня в апреле этого года в парке перед магазином в Плане недалеко от Марианских Лазней.

В Чехии пара предстанет перед судом за секс перед супермаркетом

«Я подал в суд предложение о наказании 34-летней женщины и 42-летнего мужчины за хулиганство», — подтвердил  государственный прокурор Ондржей Вендлер.

По его словам, у обвиняемой появилось желание заняться сексом после употребления алкоголя. Они выбрали место рядом с супермаркетом, где их могли видеть покупатели.

«Женщина предложила мужчине заняться сексом,  она ходила со спущенными штанами и провоцировала мужчину наготой. Мужчина не сопротивлялся и совершил половой акт с женщиной», — описал ситуацию прокурор.

Один из свидетелей вызвал на место стражей правопорядка.

«Когда прибыла полиция, пара уже ушла. Позже их выследили на местном вокзале. Они заявили, что поскольку они были пьяны, им было все равно, где они находятся», — сказал прокурор, добавив, что мужчина и женщина знали друг друга.

Источник: novinky.cz



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