В Чехии пара предстанет перед судом за секс перед супермаркетом

Прокуратура требует штрафа в качестве наказания для пары, которая занималась сексом средь бела дня в апреле этого года в парке перед магазином в Плане недалеко от Марианских Лазней.

«Я подал в суд предложение о наказании 34-летней женщины и 42-летнего мужчины за хулиганство», — подтвердил государственный прокурор Ондржей Вендлер.

По его словам, у обвиняемой появилось желание заняться сексом после употребления алкоголя. Они выбрали место рядом с супермаркетом, где их могли видеть покупатели.

«Женщина предложила мужчине заняться сексом, она ходила со спущенными штанами и провоцировала мужчину наготой. Мужчина не сопротивлялся и совершил половой акт с женщиной», — описал ситуацию прокурор.

Один из свидетелей вызвал на место стражей правопорядка.

«Когда прибыла полиция, пара уже ушла. Позже их выследили на местном вокзале. Они заявили, что поскольку они были пьяны, им было все равно, где они находятся», — сказал прокурор, добавив, что мужчина и женщина знали друг друга.

Источник: novinky.cz