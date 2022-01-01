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Иностранец выбрасывал вещи из квартиры в Брно, бутылка чуть не упала на голову прохожему

Иностранец выбрасывал вещи из квартиры в Брно, бутылка чуть не упала на голову прохожему

Партнер рубрики:
Kochy
12 июля
19:52
231
Только благодаря большому везению никто не пострадал во время буйства 70-летнего иностранца, который по непонятным до сих пор причинам начал в понедельник в полдень выбрасывать вещи из квартиры в Брно. Одна из бутылок, которые мужчина бросал на улицу, едва не попала в проходившую мимо женщину. Упавшие предметы повредили только припаркованный автомобиль.

Иностранец выбрасывал вещи из квартиры в Брно, бутылка чуть не упала на голову прохожему

Перепуганные прохожие вызвали на место происшествия полицию. 

«Полиции пришлось быстро пересечь всю улицу под балконом из-за постоянно падающих предметов», — сообщил во вторник пресс-секретарь полиции Петр Вала о происшествии.

Правоохранители хотели остановить хулигана, но мужчина заперся в квартире у них на глазах. Пожарным пришлось помогать вскрывать квартиру. Когда двери удалось открыть, они обнаружили внутри 70-летнего иностранца.

«Сейчас его подозревают в совершении преступления, связанного с порчей чужого имущества и хулиганством», — добавила Вала.

Источник: novinky.cz



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