Иностранец выбрасывал вещи из квартиры в Брно, бутылка чуть не упала на голову прохожему

12 июля
19:52
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Только благодаря большому везению никто не пострадал во время буйства 70-летнего иностранца, который по непонятным до сих пор причинам начал в понедельник в полдень выбрасывать вещи из квартиры в Брно. Одна из бутылок, которые мужчина бросал на улицу, едва не попала в проходившую мимо женщину. Упавшие предметы повредили только припаркованный автомобиль.
Перепуганные прохожие вызвали на место происшествия полицию.
«Полиции пришлось быстро пересечь всю улицу под балконом из-за постоянно падающих предметов», — сообщил во вторник пресс-секретарь полиции Петр Вала о происшествии.
Правоохранители хотели остановить хулигана, но мужчина заперся в квартире у них на глазах. Пожарным пришлось помогать вскрывать квартиру. Когда двери удалось открыть, они обнаружили внутри 70-летнего иностранца.
«Сейчас его подозревают в совершении преступления, связанного с порчей чужого имущества и хулиганством», — добавила Вала.
Источник: novinky.cz
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