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Собак в Чехии будут регистрировать в центральном реестре, который будет вести ветеринарная палата

Собак в Чехии будут регистрировать в центральном реестре, который будет вести ветеринарная палата

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
17 июля
16:13
332
Собаки будут зарегистрированы в центральном реестре, который будет вести Ветеринарная палата Ветеринары внесут туда идентификационные данные владельца и его животных при их чипировании или вакцинации. Такое решение одобрила Палата представителей в виде поправки к Закону о ветеринарии. Доступ к записям должны иметь не только ветеринары, но и государственные органы и отчасти даже владельцы.

Собак в Чехии будут регистрировать в центральном реестре, который будет вести ветеринарная палата

Поправка, которую будет обсуждать Сенат, также касается деталей обязательного чипирования собак и вводит правила международной перевозки животных в соответствии с требованиями ЕС. За их нарушение будет грозить штраф до двух миллионов.

Реестр будет непубличным, стоимость регистрации будет взиматься частными ветеринарами. Записи о собаках будут удаляться из реестра через 20 лет. Согласно поправке депутата Павла Белобрадека (KDU-ČSL), муниципалитеты и заводчики также должны будут иметь доступ к записям, но только к данным, касающимся их собак. Телефоны заводчиков также будут внесены в реестр — позже их можно будет обновить. 

Ветеринары должны будут зарегистрировать собаку в центральном реестре в течение семи рабочих дней после чипирования, вакцинации или ревакцинации. Они также должны внести изменения в информацию о заводчике в течение того же периода. Чипировать смогут и вузы, которые готовят будущих ветеринаров. Расходы на создание и функционирование реестра покроет государство.

Ветеринарная палата уже ведет учет ветеринарных паспортов собак. Государство предполагает, что большинство собак будут зарегистрированы в центральном реестре в течение года после вступления поправки в силу, но переходный период составляет три года.

Петру Бендлу (ODS) удалось внести поправку в Закон о защите животных от жестокого обращения, которая должна исключить возможность кастрации самцов крупного рогатого скота, овец, коз или кроликов моложе восьми недель без анестезии.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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