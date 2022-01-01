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Риск возникновения пожаров в Южной Моравии. В четверг днем ожидается жара

Риск возникновения пожаров в Южной Моравии. В четверг днем ожидается жара

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 июля
16:01
113
В южной части Южно-Моравского края, включая Брно, и в Угерске-Градиште существует высокий риск возникновения пожаров. Предупреждение Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) действительно до дальнейшего уведомления.

Риск возникновения пожаров в Южной Моравии. В четверг днем ожидается жара

Метеорологи также предупредили о высоких температурах до 33 градусов по Цельсию, ожидаемых в Южной Моравии в четверг днем. 

«В результате засухи существует опасность пожаров и последующего ущерба, возможно, даже с угрозой для жизни», — сказали в ČHMÚ. В этот период не стоит разводить костры на природе, жечь траву и бросать окурки на землю. Метеорологи также рекомендовали экономить воду. 

Предупреждение о высоких температурах действует во второй половине дня четверга, особенно в южной части Южноморавского края. Есть риск перегрева и обезвоживания. Людям следует соблюдать питьевой режим и ограничивать физическую активность в полуденные и дневные часы. 

«Не оставляйте детей и даже животных под прямыми солнечными лучами, особенно в припаркованных автомобилях», — призывает CHMÚ. По словам метеоролога Михаэлы Валаховой, в четверг вечером и в пятницу вечером в Южной Моравии могут пройти ливни и грозы, но эти осадки не снизят риск возникновения пожаров.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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