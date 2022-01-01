Прага выбирает разработчиков проекта канатной дороги между районами Подбаба, Троя и Богнице

​Заявки на конкурс по разработке проекта трех станций и пяти опор планируемой канатной дороги Подбаба – Троя – Богнице подали 23 компании из девяти европейских стран.

Жюри под руководством Арьяна Дингсте, директора и главного архитектора известной амстердамской студии UNStudio, выбрало пять финалистов:

✅ Польская студия DWAA http://www.dwaa-architekci.pl/ru/

✅ Лондонская студия Grimshaw Architects https://grimshaw.global/

✅ Чешские архитекторы совместно с Ольгой Чорхой https://www.ov-a.cz/cs/

https://www.olgojchorchoj.cz/

✅ всемирно известная норвежская студия Snøhetta или их австрийское ателье https://snohetta.com/

✅ Лондонский офис William Matthews Associates https://wma.co/

Задача финалистов – подготовить и представить архитектурный проект всех трех станций и пяти опор планируемой канатной дороги Подбаба – Троя – Богнице, которая в будущем заменит отсутствующее соединение обоих берегов Влтавы в районе Троя.

Совместно с организатором конкурса, студией CCEA MOBA, за последние несколько дней будет подготовлен мастер-класс для финалистов, где подробно представлена спецификация конкурса, включая технические параметры.

Затем жюри выберет три лучших из представленных предложений, и будет заключен договор о сотрудничестве с авторами первого предложения в области архитектурного проектирования здания при подготовке проектной документации. Отдельные предложения и их авторов представят общественности в течение августа этого года.

Победитель получит вознаграждение в размере 1,8 миллиона крон, автор предложения, занявшего второе место, получит вознаграждение в размере 1,2 миллиона крон. За третье место вознаграждение составит 800 тысяч крон.

Источник: facebook.com/DopravniPodnikPraha