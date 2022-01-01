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Новый подвесной мост в Чехии вошёл в число лучших мест в мире

Новый подвесной мост в Чехии вошёл в число лучших мест в мире

Партнер рубрики:
Kochy
14 июля
09:45
121
Самый высокий подвесной мост Sky Bridge 721 в Чехии вошел в число лучших мест мира 2022 года по версии американского журнала Time. Фото Моравского моста опубликовано на обложке журнала. В топ-50 также входят, например, Арктика и Международная космическая станция (МКС). Согласно рейтингу, европейский континент получил больше всего наград.

Новый подвесной мост в Чехии вошёл в число лучших мест в мире

Sky Bridge 721 — самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Он находится в Моравии и является односторонним.

Большая часть мира просыпается после более чем двухлетней пандемии COVID-19 и путешественники снова отправляются в путь. Поэтому американский журнал Time составил список самых интересных мест, которые стоит посетить в этом году. Подвесной мост в Чехии обозначен заголовком «Уникальные виды» и, согласно журналу, это новое архитектурное чудо в Чешской Республике.

Sky Bridge 721 — так называется мост длиной 721 метр в горном хребте Кралицкий Снежник, он был открыт в мае этого года после двух лет строительства. Мост расположен в части исторической Моравии, которая сегодня входит в состав Пардубицкого края. Он построен на высоте более 95 метров над землей и предлагает панорамный вид на Млынский поток и обширную долину, окутанную облаками. Проход имеет ширину почти четыре метра, а высота моста составляет от 1110 до 1116 метров.

Этот аттракцион занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Он превзошел предыдущего рекордсмена — мост Баглунг Парбат в непальской провинции Гандаки — на 154 метра.

Источник: novinky.cz



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