Безбилетный пассажир угрожал ножом контролеру в трамвае. Ему грозит восемь лет тюрьмы.

Прокуратура города Пльзень направила в суд дело в отношении 32-летнего мужчины, который схватил контролера и угрожал ему ножом, если тот не отпустит его без штрафа.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы за угрозы с применением оружия. Инцидент произошел в июне прошлого года.

Во время досмотра инспектор потребовал у пассажира с собакой в ​​трамвае действующий билет, которого у мужчины не было. На следующей остановке они оба вышли из трамвая.

«Обвиняемый заявил, что не согласен со штрафом в пятьсот крон и отказался предъявить документ, удостоверяющий личность. В ответ на предупреждение контролера дождаться приезда патруля полиции, он стал убегать с места происшествия с собакой», — описал начало конфликта прокурор.

Инспектор моментально догнал беглеца, схватил его сзади за рюкзак и оттащил с дороги за дорожные заграждения. Он снова потребовал уплатить штраф и предъявить удостоверение личности.

«Обвиняемый, пытаясь вырваться, вытащил нож, который был у него в руках», — говорится в обвинительном заключении.

«Предупреждаю, отпусти меня или я тебя зарежу. Все это время он использовал вульгарные выражения не только в отношении потерпевшего, но и в отношении его семьи», — продолжает обвинение.

Нож он спрятал в карман только тогда, когда инспектор предупредил его, что он все записывает.

Следователям пассажир впоследствии сказал, что сожалеет обо всем случившемся и что если бы он знал, как будет развиваться инцидент, то заплатил бы штраф на месте. Он утверждал, что после того, как сел в трамвай, около трех раз пытался купить билет, но не смог.

«Я пытался объяснить это ревизору и как-то договориться с ним. Но он ответил, что мне не повезло, что я должен заплатить штраф 500 крон , и он не хочет со мной больше иметь дело», — показал обвиняемый.

Мужчина признает, что у него был с собой нож, но отрицает, что использовал его, чтобы указать на нанесение ножевых ранений контролеру.

По словам Мирослава Кочицы из руководства транспортной компании Пльзень, это совершенно исключительный случай.

Он также добавил, что часто нарушитель отказывается предъявить инспектору документы и пытается сбежать до приезда полиции. «Тогда контролер обязан задержать его», — добавил Кочица.

Из-за риска нападения со стороны безбилетников пльзеньские ревизоры ежегодно проходят курсы самообороны.

«Обучение также проходит в общественном транспорте, чтобы там научиться пользоваться средствами защиты. Каждый контролер также должен успешно пройти психотесты», — заключил Кочица.

Источник: novinky.cz

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