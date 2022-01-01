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14 и 15 июля в Чехии ожидаются сильные грозы

14 и 15 июля в Чехии ожидаются сильные грозы

Партнер рубрики:
Kochy
14 июля
11:54
169
В Чехии есть угроза сильных гроз в четверг днем ​​и в пятницу вечером, которые будут двигаться с востока республики на юго-восток. Грозы могут сопровождаться проливными дождями, порывами ветра и градом, предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

14 и 15 июля в Чехии ожидаются сильные грозы

«Ожидается появление сильных гроз с продвижением с востока на юго-восток, которые будут сопровождаться в основном порывами ветра до 70 километров в час, в меньшей степени — градом до двух сантиметров и проливными дождями до 20 миллиметров», — сообщили метеорологи. 

Грозы прибудут в связи с прохождением волнообразного холодного фронта, который будет наступать на территорию Чехии с северо-запада.

Кроме того, существует предупреждение об опасности пожаров в некоторых частях Южно-Моравского и Злинского краев и предупреждение о высоких температурах в некоторых частях Южно-Моравского края.

В последующие дни погода должна быть без опасных явлений, а дневные температуры в выходные дни должны колебаться около летних значений. Метеорлоги ожидают значительного потепления на следующей неделе.

Источник: novinky.cz



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