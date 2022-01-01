Пражская транспортная компания начала строительство трамвайной линии от остановки «Дивока Шарка» до Дедина

Пражская транспортная компания (DPP) начала строительство давно запланированной трамвайной линии от Дивоки Шарки до жилого массива Дедин. Линия должна быть введена в эксплуатацию в конце октября — начале ноября следующего года, как сообщили журналистам на старте строительства представители DPP и муниципалитета.

Строительство обойдется примерно в 840 миллионов крон, 85 процентов суммы город получит из европейских фондов. 2,3-километровая трамвайная линия с пятью остановками будет начинать маршрут и на остановке Divoká Šárka на улице Evropská, а затем поворачивать на улицу Vlastina, которую компания модифицирует и, среди прочего, высадит на ней 170 деревьев. В конце маршрута в жилом комплексе Дедина будет построена парковка на 290 мест, которая заменит исчезнувшие из-за строительства парковочные места и будет доступна для жителей в режиме голубой зоны.

В следующем году строительство будет сопровождаться ограничением движения на улице Evropská. Продолжительность строительства составит 16 месяцев.



Источник: prazska.drbna.cz

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