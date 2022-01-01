Почти половина детей украинских беженцев не записались в чешские школы

С сентября в чешские школы записались 40 000 детей украинских беженцев, т. е. на 30 000 меньше, чем приехало в Чехию с начала российского вторжения. Об этом заявил глава Южночешского края Мартин Куба (ODS) после встречи правительства с губернаторами.

По его словам, причиной меньшего количества детей, записавшихся в школу, могло быть и то, что часть из них вернулась в Украину.

«Тридцать тысяч детей из семидесяти тысяч не записались в школу», — заявил в четверг губернатор Куба.

По его словам, данные сильно не изменятся. «Запись (детей военных беженцев) заканчивается 15 июля, то есть завтра. Так что скачка регистрации мы не ожидаем», — подчеркнул он.

«Возможно также, что они вернулись в Украину. Мы не знаем, верну ли они в Чехию», — пояснил Куба на совместном брифинге с премьер-министром Петром Фиалой (ODS).

Премьер-министр заявил, что число будущих школьников ниже, чем ожидало правительство. По его словам, государство продолжит решать ситуацию во взаимодействии с регионами и муниципалитетами.

«Мы должны рассчитывать на то, что цифры будут меняться», — сказал он. По его словам, правительство будет искать альтернативные способы обеспечения обязательного посещения школы.

Некоторые украинцы начали приходить в чешские школы сразу после нападения России на Украину 24 февраля. По данным Чешской школьной инспекции, в середине мая в детских садах было 3800 детей, а в начальных школах — 26 000 человек.

В то же время некоторые школы и места уже сообщили о проблемах с вместимостью. Тем не менее, школы по-прежнему смогут создавать классы для учеников из Украины в следующем учебном году, если у них нет для них мест в обычных классах.

Кроме того, законом предусмотрено, что дети беженцев должны приступить к обязательному школьному обучению в Чехии не позднее чем через 90 дней с момента предоставления им временной защиты.

Зачисление детей военных беженцев из Украины в начальные и детские сады Чехии на 2022/2023 учебный год идет с 1 июня по пятницу, 15 июля.

Источник: novinky.cz