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С сегодняшнего дня в Чехии можно ревакцинироваться бустерной дозой против коронавируса

С сегодняшнего дня в Чехии можно ревакцинироваться бустерной дозой против коронавируса

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anastasiia-kn
18 июля
10:52
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Лица старше 18 лет, у которых с момента ревакцинации от COVID-19 прошло более четырех месяцев, с сегодняшнего дня могут прийти на повторную вакцинацию. Они могут сделать ее в пунктах вакцинации без регистрации в больницах и у врачей общей практики, а система регистрации начнет работать с 15 августа, как сообщили в пятницу министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) и его заместитель Йозеф Павлович (Piráti). Ревакцинацию министерство рекомендует в первую очередь особенно для пациентов с высоким риском осложнений в случае заражения и людей старше 60 лет.

С сегодняшнего дня в Чехии можно ревакцинироваться бустерной дозой против коронавируса

По данным министерства, в Чехии вакцинацию  от коронавируса прошли 6,9 млн человек, из них более 4,2 млн вакцинированы бустерной дозой. По словам специалистов, ревакцинация призвана защитить людей, прежде всего, от тяжелых последствий болезни, которые потребуют госпитализации.

Эпидемия в Чешской Республике ускоряется вот уже на протяжении нескольких недель, причиной тому являются более заразные субмутации BA.4 и BA.5 варианта коронавируса омикрон. На конец прошлой рабочей недели, по данным Минздрава, в больницах находилось 400 человек с ковидом, около десятка пациентов пребывало в тяжелом состоянии. Глава статистики здравоохранения Ладислав Душек заявил на прошлой неделе, что число инфицированных будет расти еще две недели, а затем, вероятно, рост прекратится.

Для новой ревакцинации работники будут использовать вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В настоящее время пунктов вакцинации насчитывается более 350.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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