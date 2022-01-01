В пражском метро развернут некоторые сидения на 90 градусов

«Два года назад мне пришла в голову идея попробовать повернуть сиденья в метро (одиночные сиденья возле дверей — прим. ред). Так садятся сами жители Праги, и я тоже так делаю — на одном сиденье напротив двух других я сижу, повернув ноги в другую сторону», — написал Адам Шейнхерр, заместитель по транспорту Praha Sobě, в своем аккаунте в Фэйсбуке.
20 000 человек воспользовались возможностью проголосовать в апрельском опросе, но результаты неоднозначны: 62% пассажиров предпочитают сидеть боком по ходу движения, а не лицом к пассажирам напротив. Поэтому транспортная компания решила прислушаться к пожеланию и развернуть только некоторые сиденья. Из 93 комплектов, эксплуатируемых в настоящее время компанией на линиях A и B, в двенадцати несколько мест уже развернуты. Другие теперь будут тоже постепенно менять. Транспортная компания решила перевернуть не все сиденья, а только половину из них, чтобы каждый смог выбрать, как ему хочется сесть.
Изменение будет внедряться постепенно в рамках регулярного технического обслуживания и в поездках, которые в настоящее время не ездят. На линии С есть поезда типа М1 с другим типом салона и в них невозможно перевернуть сиденья.
Источник: prazska.drbna.cz
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