Сеть супермаркетов Penny показала, как будет выглядеть их магазин без пчёл. Пропадёт 60% еды

Penny решила показать, как бы выглядели продуктовые магазины без пчел. Поэтому на один день в районе Угржиневес они убрали из своего магазина все продукты, которые было бы невозможно произвести и которые люди не смогли бы купить, если бы в мире не было пчел. Таким образом, покупатели посещали магазин, в котором отсутствовало шестьдесят процентов предлагаемых товаров.

«Мы осознаем фундаментальное влияние нашей деятельности на окружающую среду. Мы используем природу для своей жизни, для своего удобства и комфорта, и часто не осознаем, насколько важно заботиться о ней, чтобы не потерять то, что она нам дает. В глобальном масштабе вымирание пчел имеет решающее значение. Согласно некоторым исследованиям, более 50% пчелиных семей во всем мире погибли за последние 20 лет. На это влияют, например, изменения климата, экстремальная засуха или чрезмерное использование химикатов для получения максимально возможных сельскохозяйственных урожаев. Поэтому считаем важным обратить внимание на этот факт. Как вы можете видеть в этот день в нашем магазине в Угржиневси, Прага, доля пчел в производстве продуктов питания значительна», — говорит Йенс Кригер, генеральный директор Penny, добавляя: «Пчелы могут жить без нас, мы не можем без них. Они являются самым важным опылителем. Только благодаря пчелам у нас есть большое количество овощей и фруктов, а также некоторые виды орехов, масел и других продуктов. Из 100 видов растений, составляющих 90% мирового производства продуктов питания, большинство из них опыляют пчелы! Некоторые культуры полностью исчезли бы без пчел, например, какао, кофе или ваниль. Без пчел мы, люди, столкнулись бы с настоящим продовольственным кризисом. Именно поэтому мы решили привлечь внимание к этой проблеме таким уникальным способом, т. е. путем удаления всех продуктов, производство которых зависит от пчел».

Пенни убрала c полок не только продукты, содержащие мед, но и продукты, в которые опыляют пчёлы.

«Мы прошлись по составу из тысячи продуктов. В результате мы убрали из нашего предложения в общей сложности 60% товаров за день! Это не только фрукты или овощи или продукты, содержащие мед, но и масла, выпечка, специи, кондитерские изделия, ароматизированные молочные продукты, джемы, соки и многие другие продукты», — описывает подготовку мероприятия Петр Баудиш, руководитель отдела качества.

«Я рад любому событию, которое привлекает внимание общественности к тому, насколько важны пчелы и насколько необходимо заботиться о них в нашей повседневной жизни. Как пчеловод, я очень хорошо осведомлен о вкладе пчел в природу и других видов животных и растений. Это также может быть выражено в цифрах — 84% видов растений и 76% производства продуктов питания зависят от опыления пчелами. Благодаря экономической поддержке государства и Европейского Союза количество пчелиных семей в Чехии стабилизировалось и даже увеличилось в последние годы. В настоящее время у нас более 60 000 пчеловодов, которые содержат почти 700 000 пчелиных семей. [...] Хорошая новость заключается в том, что в рамках общей сельскохозяйственной политики на поддержку пчеловодства из европейских субсидий будет направляться почти в два раза больше денег, чем раньше, около 110 миллионов крон в год», — сказал министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL).

Значение пчел для мирового производства продуктов питания оценивается в 500 миллиардов евро, то есть почти в 13 триллионов крон.

«Производство продуктов питания — это одно, а воздействие на окружающую среду — другое. Только представьте, как выглядели бы наша страна и ландшафт без растений, опыляемых пчелами. Естественно, произойдет их вымирание, и они постепенно исчезнут из ландшафта. Например, наше национальное дерево — липа — полностью зависит от пчелоопыления, а таких растений и деревьев десятки», — отмечает Богумил Черный, директор столичного ботанического сада.

Далибор Титера из Научно-исследовательского института пчеловодства добавляет: «На состояние и качество пчелиных семей в основном влияют три фактора, а именно сокращение площади обитания, когда сокращается площадь сельскохозяйственных угодий и их естественная среда, затем изменение климата и связанные с ним засушливые периоды, и наконец, что не менее важно, использование средств для увеличения сельскохозяйственных урожаев, т. е., говоря простым языком, химических препаратов, которые мы используем для этого. В целом в мире наблюдается значительное сокращение пчелиных семей. Чехия — нация пчеловодов, любой уход за пчелами немного улудшит ситуацию, но это глобальная проблема».

Penny Market вышла на чешский рынок 25 лет назад в 1997 году и сосредоточилась на развитии новых магазинов в регионах. Благодаря этому сегодня она управляет более чем 400 магазинами, что является самой широкой сетью в Чехии, и обеспечивает работой более 6000 сотрудников.



Источник: prazska.drbna.cz

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