В Чехии будет жарко. Завтра обещают до 38 градусов по Цельсию

На этой неделе в Чехии ожидается жара, в среду местами температура может достигать до 38 градусов по Цельсию. В пятницу немного похолодает и будет около 30 градусов максимум, а в выходные температура может снова подняться до 35 градусов. Об этом говорится в еженедельном прогнозе Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Таким образом, текущая неделя будет самой теплой из предстоящих четырех, согласно ежемесячному прогнозу ČHMÚ. На этой неделе метеорологи также ожидают мало осадков, до конца июля будет более дождливо.

По словам метеорологов, вероятно, самым теплым днем ​​недели будет среда. Днем температура поднимается до показателей от 32 до 36 градусов по Цельсию, местами до 38 градусов в западной половине Чехии. Будет ясно, днем ​​и вечером облачность усилится на западе, метеорологи ожидают ливни или грозы на западе и северо-западе.

Предупреждение об очень высоких температурах выше 34 градусов по Цельсию будет действовать с полудня вторника до вечера среды для Пльзеньского, Карловарского, Устского краев и западной части Либерецкого края. В среду очень жаркая погода распространится на остальную часть страны. Исключением будет Высочина, где максимальные температуры должны достигать 31-34 градусов в середине недели.

В четверг будет тепло даже ночью, минимальная температура опустится всего до 16-20 градусов тепла. Днем будет от 27 до 31 градусов, в Моравии и Силезии — от 32 до 36 градусов. В пятницу может немного похолодать, и температура может остатться на отметке около 30 градусов, но, вероятно, она снова поднимется выше этого уровня в выходные. В некоторых местах метеорологи ожидают редких осадков в течение всей недели. Ветер дует преимущественно умеренный.

В ближайшие три недели средняя недельная температура днем ​​должна быть около 25 градусов по Цельсию.

Ежемесячный прогноз отражает общий характер погоды, поэтому он не охватывает все возможные колебания, отмечает ČHMÚ. По словам метеорологов, вероятность точного прогноза составляет около 75% для температур и около 65% для осадков.



Источник: ceskenoviny.cz

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