Суд в Либерце приговорил пожилую женщину к 12 годам тюрьмы за убийство мужа

Вчера окружной суд в Либерце приговорил 76-летнюю женщину к 12 годам лишения свободы за убийство мужа. Она совершила это прошлым летом на даче в Ческолипске, затем разрезала тело мужа и несколько ночей сжигала его в саду.

Приговор не является окончательным, прокурор Ива Плшкова и подсудимая Ружена Хайкова взяли время на размышление. Пожилой женщине грозило от десяти до 18 лет лишения свободы, прокурор предлагал 11 лет, а защита требовала наказания 10 лет или меньше. В то же время суд обязал ответчицу выплатить компенсацию морального вреда сестре и сыну убитого в общей сумме полмиллиона крон.

Женщина убила своего 76-летнего мужа 5 августа прошлого года в коттедже в Хержманицах близ Жандова, когда он повернулся к ней спиной после предыдущей словесной перепалки и, видимо, взаимного рукоприкладства.

«Она дважды ударила его топором по голове. Убедившись, что он не подает признаков жизни, она принесла нож», — рассказала Плшкова. Женщина отрезала покойнику руки и ноги по суставам, погрузила их на тачку, отвезла в заранее вырытую яму в саду и несколько ночей сжигала. Затем она унесла останки скелета и пепел в ведрах и бросила их в ручей. Затем она заявила соседям и родственникам, что ее муж ушел к другой женщине.

В конце концов, однако, женщина рассказала все соседке, которая сообщила обо всем в полицию. Затем подсудимая сотрудничала с полицией в ходе расследования и призналась в убийстве в суде, признав себя виновной, что сделало ненужным сбор дополнительных доказательств. У Хайковой это был четвертый муж, с ним она прожила около 15 лет.

«Я сожалею о том, что я сделала. Это было совершенно незапланировано, никоим образом. Это не было совершено преднамеренно», — сказала Хайкова в своем заключительном слове.

Мотивом ее поступка, по-видимому, послужила длительная неудовлетворенность от совместного проживания с мужем, по ее словам, он плохо к ней относился и не помогал вести хозяйство. «Вопрос в том, имело ли это реальную основу или было отражением ее характера», — сказал прокурор. По мнению экспертов, обвиняемая женщина имеет пониженную способность к эмпатии, а также сильную склонность преувеличивать свои проблемы, отказывается идти на компромисс.

Очевидно, она убила своего мужа в приступе ярости. Однако, по мнению судьи Маркеты Навратиловой, ее дальнейшие действия были рациональными и изобретательными, что, по ее словам, учитывалось при назначении наказания.

«Приговор усугубляют хладнокровные действия после преступления, выдумывание легенды о его исчезновении», — сказала судья, обосновывая приговор. Кроме того, по ее словам, подсудимая не проявила значительного раскаяния, как и не извинилась перед родственниками убитого. По мнению судьи, смягчающими обстоятельствами для определения приговора стали возраст подсудимой, ее предыдущая неприкосновенность и тот факт, что она является человеком с многочисленными проблемами со здоровьем.

Источник: ceskenoviny.cz

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