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В результате взрыва дома в селе Ольшаны у Простеева погиб человек. Причинён ущерб на сумму 10 миллионов чешских крон

В результате взрыва дома в селе Ольшаны у Простеева погиб человек. Причинён ущерб на сумму 10 миллионов чешских крон

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anastasiia-kn
19 июля
16:53
22
После взрыва дома в селе Ольшаны у Простеева вчера вечером пожарные обнаружили в развалинах дома тело мужчины без признаков жизни. Полиция устанавливает его личность. Вероятно, это хозяин дома, — по словам соседей, в доме проживал мужчина лет шестидесяти. Кроме этого, серьезно пострадали еще два дома по соседству, а еще два десятка домов повреждены. Предварительный ущерб составляет десять миллионов крон. Жители близлежащих домов смогли вернуться домой вечером после того, как инженер-строитель осмотрел здания, сообщила Люси Балажова, пресс-секретарь пожарной команды.

В результате взрыва дома в селе Ольшаны у Простеева погиб человек. Причинён ущерб на сумму 10 миллионов чешских крон

Взрыв произошел вчера около 11:00. Поиском пострадавших занимались кинологи с собаками, затем пожарные извлекли из-под завалов тело человека — они нашли мужчину примерно через восемь часов напряженной работы. 

«Ликвидационные работы будут продолжаться до вечера и, скорее всего, в течение завтрашнего дня (вторника)», — сообщила пресс-секретарь пожарной части.

Взрыв полностью разрушил один дом и значительно повредил два других. Всего взрывная волна задела около двадцати зданий и два автомобиля. 

Пришлось стабилизировать один из соседних домов из-за повреждения фронтонной стены с помощью бруса и специальной распорки. Были установлены инклинометры, которые проверяют движение поврежденных конструкций, чтобы обеспечить безопасность. Пожарные временно отремонтировали крыши противоположных домов, которые также пострадали от взрыва.

Пожарные проконсультировались с инженером-строителем — после проверки десять эвакуированных людей смогли вернуться в свои дома.

Соседи убеждены, что это был взрыв газа. Полиция в настоящее время расследует дело, причина взрыва, по их словам, не ясна. По словам представителя полиции Милуша Зайцова, ранены три человека — сосед из дома напротив и два человека, которые находились в проезжающей мимо машине. 

«Мужчине средних лет, который проезжал мимо в машине и был поражен ударной волной, была оказана помощь. Он получил ушиб плеча и ссадины. В связи с обстоятельствами травмы он был доставлен в отделение неотложной помощи», — сообщает Люси Микискова, пресс-секретарь спасательной службы.

Пятьдесят пожарных из восьми подразделений помогли убрать завалы, была привлечена другая тяжелая техника. 

 

Сосед подумал, что началась война

89-летний Алоис Ружичка из близлежащего района подумал в тот момент, что пришла война. Он как раз пил кофе и настолько испугался, что пролил напиток на себя. Однако тут же ему пришло в голову, что в доме ближайшего соседа, наверное, произошел взрыв газа. Его дом не пострадал после взрыва, но у нескольких других на той же улице волна удара выбила окна. 

Соседи также сочувствуют семье, дом которой находится в непосредственной близости от взрыва.  

«Это молодая семья, они ремонтировали дом и хотели переехать. Они шли по улице и плакали», — отметил Ружичка. — «Я живу в Ольшанах с самого рождения и переживал такое только во время войны, не иначе».

 

Источник: prazska.drbna.cz

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