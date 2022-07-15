В результате взрыва дома в селе Ольшаны у Простеева погиб человек. Причинён ущерб на сумму 10 миллионов чешских крон

Взрыв произошел вчера около 11:00. Поиском пострадавших занимались кинологи с собаками, затем пожарные извлекли из-под завалов тело человека — они нашли мужчину примерно через восемь часов напряженной работы.
«Ликвидационные работы будут продолжаться до вечера и, скорее всего, в течение завтрашнего дня (вторника)», — сообщила пресс-секретарь пожарной части.
Взрыв полностью разрушил один дом и значительно повредил два других. Всего взрывная волна задела около двадцати зданий и два автомобиля.
Пришлось стабилизировать один из соседних домов из-за повреждения фронтонной стены с помощью бруса и специальной распорки. Были установлены инклинометры, которые проверяют движение поврежденных конструкций, чтобы обеспечить безопасность. Пожарные временно отремонтировали крыши противоположных домов, которые также пострадали от взрыва.
Пожарные проконсультировались с инженером-строителем — после проверки десять эвакуированных людей смогли вернуться в свои дома.
Соседи убеждены, что это был взрыв газа. Полиция в настоящее время расследует дело, причина взрыва, по их словам, не ясна. По словам представителя полиции Милуша Зайцова, ранены три человека — сосед из дома напротив и два человека, которые находились в проезжающей мимо машине.
«Мужчине средних лет, который проезжал мимо в машине и был поражен ударной волной, была оказана помощь. Он получил ушиб плеча и ссадины. В связи с обстоятельствами травмы он был доставлен в отделение неотложной помощи», — сообщает Люси Микискова, пресс-секретарь спасательной службы.
Пятьдесят пожарных из восьми подразделений помогли убрать завалы, была привлечена другая тяжелая техника.
Сосед подумал, что началась война
89-летний Алоис Ружичка из близлежащего района подумал в тот момент, что пришла война. Он как раз пил кофе и настолько испугался, что пролил напиток на себя. Однако тут же ему пришло в голову, что в доме ближайшего соседа, наверное, произошел взрыв газа. Его дом не пострадал после взрыва, но у нескольких других на той же улице волна удара выбила окна.
Соседи также сочувствуют семье, дом которой находится в непосредственной близости от взрыва.
«Это молодая семья, они ремонтировали дом и хотели переехать. Они шли по улице и плакали», — отметил Ружичка. — «Я живу в Ольшанах с самого рождения и переживал такое только во время войны, не иначе».
Источник: prazska.drbna.cz
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