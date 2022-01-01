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Пожарные подтвердили, что причиной взрыва в доме в Ольшанах у Простеева был газ

Пожарные подтвердили, что причиной взрыва в доме в Ольшанах у Простеева был газ

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 июля
11:05
212
Как мы сообщали ранее, в понедельник в доме в Ольшанах у Простеева произошел взрыв. Более точную причину взрыва пока устанавливают пожарные следователи в сотрудничестве с криминалистами, в этом им должна помочь экспертиза найденных частей газопровода и бытовых приборов. Под обломками дома погиб 57-летний мужчина. Взрыв также разрушил два соседних дома и повредил еще два десятка строений. На месте продолжают работать пожарные, большая часть обломков уже убрана. Работы должны быть завершены сегодня.

Пожарные подтвердили, что причиной взрыва в доме в Ольшанах у Простеева был газ

Пожарные работают на месте уже 50 часов — закончить должны сегодня. Помимо расчистки завалов, пожарным также предстояло обезопасить два наиболее поврежденных дома в непосредственной близости от взрыва. 

«Ранним вечером во вторник мы с помощью экскаватора убрали завалы с фасада рухнувшего дома. Затем наши специалисты укрепили фронтонную стену деревянными опорами. Сегодня мы продолжим работать над задней частью здания, где еще большое количество щебня, а также располагались хозяйственные постройки. Будем работать снова с тяжелой техникой. У нас на объекте три единицы», — добавила пресс-секретарь пожарной части.

Пожарные временно отремонтировали крыши противоположных домов, которые также пострадали от взрыва, в ряде домов из окон вылетели стекла. Им также пришлось демонтировать большую часть поврежденной крыши дома, чтобы это не представляло опасности для окружающих. По заявлению администрации поселка, необходимости в предоставлении альтернативного жилья не было. Самый поврежденный дом в непосредственной близости находился на реконструкции, туда еще не успела въехать молодая семья. Второй наиболее поврежденный дом был нежилым.

Взрыв произошел в понедельник около 11:00 на улице, недалеко от съезда с трассы. По словам представителя полиции Милуша Зайцова, пострадали три человека — сосед из дома напротив и два человека в проезжающей машине. Помимо двух домов волна затронула еще двадцать зданий и два автомобиля поблизости. Ущерб был предварительно подсчитан в десять миллионов крон. Полиция в настоящее время расследует дело.
 

Источник: pomocukrajine.vzp.cz

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