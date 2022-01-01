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Во вторник 549 украинских беженцев получили визы временной защиты в Чехии

Во вторник 549 украинских беженцев получили визы временной защиты в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 июля
13:06
194
Во вторник Чехия выдала беженцам 549 виз, что примерно на сто меньше, чем в прошлый вторник. За почти пять месяцев российско-украинского конфликта временную защиту в Чехии получили 396 730 украинцев. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня в Twitter Министерством внутренних дел.

Во вторник 549 украинских беженцев получили визы временной защиты в Чехии

Точное количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, неизвестно, некоторые из них уезжают в другие страны или возвращаются в Украину. По оценкам властей, в июне в Чешской Республике оставалось от 280 000 до 300 000 беженцев. Визы временной защиты позволяют их обладателям находиться в стране до одного года. В то же время они открывают доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

По данным МВД на 22 июня, около трети беженцев из Украины составляли дети и подростки в возрасте до 18 лет. Около 40 000 детей из Украины подали документы в школы, о чем свидетельствуют еще не окончательные данные о наборе, опубликованные в минувший четверг главой Ассоциации регионов Чехии Мартином Кубой (ODS). Это на 30 тысяч меньше, чем, по статистике, прибыло в Чехию после начала конфликта на Украине.

Почти 90 000 обладателей виз временной защиты нашли работу в Чехии после российского вторжения в Украину, заявил в конце прошлой недели министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

Источник: ceskenoviny.cz

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