Палата представителей одобрила запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки и соломинки в Чехии

Запрет в основном распространяется на одноразовые пластиковые изделия, в том числе ложечки для напитков, ватные палочки или палочки для воздушных шаров, стаканчики для напитков и коробки для еды из пенополистирола. По данным Министерства окружающей среды, ежегодное потребление этих пластиковых изделий должно быть сокращено примерно на 1,77 миллиарда штук. Уже существует ряд многоразовых альтернатив выбранным одноразовым продуктам, которые будут запрещены. Закон также устанавливает требования к некоторым пластмассовым изделиям.
За принятие закона проголосовали 113 депутатов от всех парламентских партий.
Источник: ceskenoviny.cz
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