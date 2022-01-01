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Палата представителей одобрила запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки и соломинки в Чехии

Палата представителей одобрила запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки и соломинки в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 июля
13:57
121
Производство и продажа одноразовых пластиковых столовых приборов, тарелок или соломинок будет запрещено в Чешской Республике в соответствии с правилами Европейского Союза. Палата представителей утвердила его сегодня в Законе об ограничении воздействия отдельных пластиковых изделий на окружающую среду. Теперь решение должен одобрить Сенат. Изменения должны были быть внесены в правовую систему Чехии уже в июле прошлого года. Аналогичное предложение было представлено год назад тогдашним правительством Андрея Бабиша (ANP), но бывшая Палата представителей не успела обсудить его к концу избирательного периода.

Палата представителей одобрила запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки и соломинки в Чехии

Запрет в основном распространяется на одноразовые пластиковые изделия, в том числе ложечки для напитков, ватные палочки или палочки для воздушных шаров, стаканчики для напитков и коробки для еды из пенополистирола. По данным Министерства окружающей среды, ежегодное потребление этих пластиковых изделий должно быть сокращено примерно на 1,77 миллиарда штук. Уже существует ряд многоразовых альтернатив выбранным одноразовым продуктам, которые будут запрещены. Закон также устанавливает требования к некоторым пластмассовым изделиям.

За принятие закона проголосовали 113 депутатов от всех парламентских партий.​

 

Источник: ceskenoviny.cz

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