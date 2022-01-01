Жара пришла не только в Чехию — в Британии зафиксировали аномальных 40 градусов тепла

Сегодня, по данным метеорологов, самые высокие температуры в нижней и средней частях Чехии должны достигать 32-37 градусов. Такая же жара будет и в восточной половине Чехии в четверг, но в остальной части страны будет на несколько градусов ниже. В Чехии, за исключением запада и северо-запада и в Чешско-Моравской возвышенности, метеорологи ожидают редкого возникновения сильных гроз с полудня четверга до утра пятницы в связи с холодным фронтом, который придёт в Чехию из Германии.
По словам метеорологов, в пятницу самые высокие температуры на большей части территории Чехии составят выше 31 градуса, в Южно-Моравском крае они могут возрасти до 34 градусов.
Эксперты рекомендуют людям в жаркую погоду пить много жидкости и ограничивать передвижение в основном около полудня и во второй половине дня. Они предостерегают от солнечного удара и ожогов, а также от резкой смены температур при перемещении между кондиционируемыми помещениями и улицей. В частности, особо внимательны должны быть люди с проблемами со здоровьем, пожилые люди и маленькие дети — им рекомендуется на улице оставаться в тени и ограничить количество физической активности в наиболее жаркое время суток.
Источник: ceskenoviny.cz
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