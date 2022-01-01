Жара пришла не только в Чехию — в Британии зафиксировали аномальных 40 градусов тепла

Другие европейские страны сейчас тоже сталкиваются с аномальной жарой. Например, в Британии температура впервые поднялась выше 40 градусов по Цельсию, как сообщает The Guardian. Жара сопровождается обширными пожарами в Португалии, Испании и Франции. Высокая температура продержится в Чехии в пятницу, на юге Моравии она может превысить 34 градуса. Перед этим в Чехии должно немного похолодать, но и тогда температура может достигать 28-33, в то же время временами будут сильные грозы с проливным дождем, градом и порывами ветра около 70 километров в час. Однако опасность пожаров сохраняется, как сообщил сегодня Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

Сегодня, по данным метеорологов, самые высокие температуры в нижней и средней частях Чехии должны достигать 32-37 градусов. Такая же жара будет и в восточной половине Чехии в четверг, но в остальной части страны будет на несколько градусов ниже. В Чехии, за исключением запада и северо-запада и в Чешско-Моравской возвышенности, метеорологи ожидают редкого возникновения сильных гроз с полудня четверга до утра пятницы в связи с холодным фронтом, который придёт в Чехию из Германии.

По словам метеорологов, в пятницу самые высокие температуры на большей части территории Чехии составят выше 31 градуса, в Южно-Моравском крае они могут возрасти до 34 градусов.

Эксперты рекомендуют людям в жаркую погоду пить много жидкости и ограничивать передвижение в основном около полудня и во второй половине дня. Они предостерегают от солнечного удара и ожогов, а также от резкой смены температур при перемещении между кондиционируемыми помещениями и улицей. В частности, особо внимательны должны быть люди с проблемами со здоровьем, пожилые люди и маленькие дети — им рекомендуется на улице оставаться в тени и ограничить количество физической активности в наиболее жаркое время суток.

Источник: ceskenoviny.cz

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