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За компенсацией за взрывы во Врбетице обратились 9 187 граждан, на сегодняшний день они получили от государства 298 миллионов чешских крон

За компенсацией за взрывы во Врбетице обратились 9 187 граждан, на сегодняшний день они получили от государства 298 миллионов чешских крон

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
23 июля
07:51
74
9 187 граждан обратились за компенсацией из-за событий в Врбетицах Злинского края, где в 2014 году взорвались склады с боеприпасами. Министерство внутренних дел на сегодняшний день обработало 8 599 заявок и выплатило в общей сложности более 298 миллионов крон, говорится в пресс-релизе ведомства. Обратиться за компенсацией от государства жители могли с января до конца июня.

За компенсацией за взрывы во Врбетице обратились 9 187 граждан, на сегодняшний день они получили от государства 298 миллионов чешских крон

До середины июня заявить о своих правах могли только лица, имевшие постоянное место жительства в пострадавших муниципалитетов в период с октября 2014 года по октябрь 2020 года. Из-за этого условия сенаторы от STAN обратились в Конституционный суд, который скорректировал часть закона. Таким образом, право на компенсацию получили даже люди, которые фактически проживали в муниципалитетах, но не имели там постоянного места жительства. 

По данным внутренних дел, более двух третей всех обращений люди отправили в первый месяц с начала действия закона, то есть в январе. После решения Конституционного суда поступило еще 454 обращения.

Жители населенных пунктов Галужице, Липове, Богуславице-над-Вларжи, Славичина и Влаховице, которые имели постоянное место жительства в крае или фактически проживали там в период с 16 октября 2014 г. по 13 октября 2020 г., могли ходатайствовать о возмещении ущерба, причиненного взрывами.

«Возможностью получить компенсацию воспользовались 9 187 граждан. На сегодняшний день Министерство внутренних дел приняло положительное решение по 8 599 заявлениям и присудило компенсацию в размере 298 166 976 чешских крон», — сообщило Министерство внутренних дел.

Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) оценил, что именно в сотрудничестве с мэрами муниципалитетов удалось так быстро рассмотреть практически все запросы. «Люди из окрестностей Врбетице заслуживают компенсации за ущерб», — добавил он.

Помимо жителей, пять муниципалитетов в районе расположения складов также обратились за компенсацией за ущерб и вместе они получили около 310 миллионов крон. В случае Злинского края это было 59 миллионов крон.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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