Извращенец в пражском метро снимает женщин на камеру. Он незаметно подсовывает телефон под юбки

Пражская полиция призывает женщин быть бдительными, не бояться поднимать шум и смело обращаться в полицию, чтобы помочь им поймать преступника. О случае домогательств рассказали уже пять женщин — реальных случаев может быть намного больше.

Полиция Праги расследует дело мужчины, который подсовывал женщинам под юбки и платья камеры на эскалаторе в метро. Четыре потерпевших рассказали о своем опыте — по их словам речь идет об одном и том же преступнике

В понедельник днем ​​Анета Хрустова поехала на метро на один из пражских пляжей — в летний день она хотела отдохнуть с друзьями на пикнике. Из-за жары она надела летнее платье до колен, приехала на остановку Karlovo náměstí и хотела подняться на эскалаторе к Палацкому мосту:

«Выходя из вестибюля, я заметила, что сзади встал мужчина средних лет. Он держался примерно в двух метрах от меня, так что я подумала, что он достаточно далеко», — объясняет она.

Девушка зарабатывает на жизнь как блогер, поэтому на выходе из метро она решила снять короткое видео для соцсетей. Ей удалось случайно заснять (выложено в хайлайтс сториз) и то, что произошло дальше:

«Я почувствовала, как что-то коснулось меня между бедрами. Тогда я тут же обернулась и обнаружила, что мужчина, который до этого был в двух метрах позади меня, теперь находится в пятнадцати сантиметрах, держа в руке сотовый телефон».

На несколько секунд ей даже удалось заснять часть лица мужчины, а также его кроссовки. После того как Анета заметила такое поведение, она начала кричать на мужчину, проклиная его и спрашивая, что он делает:

«Он заикался, жестикулировал и был ошеломлен», — описывает она. При этом она задела телефон, который он держал в руке, и устройство упало. — «Он наорал на меня, что я сломала его мобильник за двадцать тысяч. Мол, как я посмела!».

Потом, по ее словам, он ушел быстрым шагом. Девушка оказалась растерянна и не знала, что ей делать. Сначала она позвонила своему партнёру, который её немного успокоил.

В ту минуту она и не думала о том, чтобы обратиться в полицию, но в итоге так и поступила: «Я боялась, что меня осудят, но меня встретили с принятием и пониманием».

Случай с другой девушкой в конце мая

Анета поделилась своим опытом со своей аудиторией в Instagram. Впоследствии с ней связались другие женщины, которые узнали мужчину, потому что похожие случаи произошли в последние недели и с ними.

Одна из жертв — 23-летняя Вероника, которую, по ее словам, в конце мая преследовал тот же мужчина в пражском Ходове. «Я уверена, что это тот, кого засняла Анета. Это засело в моей памяти», — говорит она.

«Днем я возвращалась с экзамена на Дейвице. День был жаркий, поэтому на мне было летнее платье почти до колен. Я даже придерживала его при выходе из метро, ​​чтобы ветер не поднял подол. И вдруг я почувствовала что-то между ног», — признается она.

«Я обернулась и обнаружила, что мужчина фотографирует или снимает меня под юбкой. Даже со вспышкой», — продолжает она. Девушка начала кричать и оттолкнула мужчину, но в этот момент возле эскалатора появился охранник, поэтому мужчина убежал и прыгнул в вагон метро.

О случае, который ее напугал, в полицию не сообщила: «Я боялась, что если я напишу заявление, то они будут меня высмеивать и скажут, что у меня нет доказательств».

Другие видео в архиве

За последние две недели с тремя другими девушками произошло то же самое. Они также узнали человека, который подсовывал им телефон под юбку. Встречали его в разных местах — Вацлавской площади, Староместской площади и Виноградах.

Например, 25-летняя Андреа столкнулась с мужчину, который снимал ее, во вторник утром на автобусной остановке Желивскего. «Я почувствовал, как что-то дотронулось до моей ноги, обернулась и увидела человека с селфи-палкой и телефоном. Я начала на него кричать, он отбежал и издалека мне помахал», — вспоминает она.

Прохожий побежал за ним и попросил удалить запись, но мужчина не послушался. «Я тогда не вызывала полицию, но уже сообщила им об этом», — добавляет она. Девушка не совсем уверена, тот ли это мужчина, которого записала Анета.

Двадцатипятилетняя Каролина столкнулась с домогательствами в воскресенье днем ​​на ступеньках Староместской станции. «Я почувствовала, как что-то коснулось моей ноги. Когда я оглянулась, то заметила, что у мужчины под моей юбкой был мобильный телефон».

Она развернулась и начала кричать на него на эскалаторе, где было много людей, вынуждая его удалить видео. Глядя в его телефон, она заметила, что кроме кадров с её юбкой, в галерее телефона еще полно таких снимков с другими девушками. В итоге мужчина удалил видео именно с ней.

Она еще не сообщила о домогательствах, но хочет сделать это в ближайшие дни и уверена, что это тот самый человек, которого она видела на видео у Анеты Хрустовой. «С осознанием, что пострадать могут и другие девушки, я понимаю, что это сделать стоит», — заявляет она.

Штраф

Представитель пражской полиции Ян Данек подтвердил, что инцидентом занимаются следователи. Рассматривается дело по подозрению в совершении преступления, за которое существует риск штрафа в размере до 20 000 крон.

По словам Йоханны Неедловой, главы организации Konsent, занимающейся предотвращением сексуального насилия и домогательств в Чешской Республике, такие домогательства обычно рассматриваются полицией как правонарушение.

«Мы обсуждали это с несколькими юристами. При определенных условиях это может считаться преступлением, но это зависит от того, как это оценит полиция. И в большинстве случаев они оценивают преступление такого характера иначе».

По ее словам, в Чешской Республике не хватает данных о том, какой процент женщин в Чешской Республике заявляет в полицию. Но она знает по опыту, что «минимум».

«Я не слышала, чтобы кто-то с таким опытом обращался в полицию», — описывает она.

Женщины, которых она встречает в ходе своей работы, — Каролина или Вероника — не доверяют полиции и боятся реакции следователей. «Они не знают, помогут ли им. На мой взгляд, полиция должна более четко давать понять, что к ним можно и нужно обращаться», — добавляет она.

Однако представитель полиции Данек написал, что женщинам не следует бояться обращаться в полицию. В то же время, по его словам, они должны противодействовать такому поведению. «Сразу призвать преступника прекратить», — сказал он.

Но это не всегда бывает просто. «Легко сказать женщинам, что они должны дать отпор, но часто они парализованы страхом. Нет ничего страшного, если они ничего не могут сделать в этот момент. Не нужно винить себя за это, это нормальная реакция», — объясняет Неедлова.

Но если женщина найдет в себе силы, то она может дать понять, чтобы люди вокруг осознали, что происходит рядом с ними. «Можно обратиться за помощью и поддержкой», — добавляет она.

Данные о сексуальных домогательствах в Чешской Республике

Последние данные о сексуальных домогательствах в Чехии были недавно опубликованы агентством Ipsos в рамках исследования для L'Oreal Paris. Из них следует, что 77% женщин в Чехии сталкивались с той или иной формой сексуальных домогательств на публике. Они чаще всего описывали нежелательные взгляды, комментарии по поводу своей внешности или свист. Фотографирование под одеждой не явлолось отдельной категорией в опросе.

В опросе с 4 по 9 февраля 2022 года приняли участие 1019 человек в Чешской Республике. В нем также приняли участие тысячи женщин из других стран, таких как Франция, Испания, Китай или Индия.

Источник: seznamzpravy.cz

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