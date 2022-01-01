Больше субсидий, чтобы сократить количество пестицидов. Со следующего года для чешских фермеров действуют новые правила

Шесть помидоров из десяти выращиваются в Чешской Республике по так называемому «интегрированному» режиму. Это своего рода баланс между традиционным и экологичным земледелием, при этом четких правил в этом режиме еще не были установлены. Со следующего года фермерам, которые хотят получить больше субсидий в рамках программы, придется использовать меньше пестицидов.

При регистрации в программе фермеры, выращивающие яблони и груши, должны будут соответствовать 30-процентному законному пределу, установленному для содержания пестицидов (Maximum Residue Levels, MLR), для других фруктов и овощей действует правило до 50%. Министерством сельского хозяйства дорабатывается новая Комплексная производственная программа на 2023–2027 годы в рамках Стратегического плана государственной аграрной политики.

«Заявитель должен будет обеспечить сбор одной пробы на каждые двадцать гектаров площади, а затем провести анализ для определения соблюдения предельных значений содержания пестицидов аккредитованной лабораторией для основных культур — 30% MRL, для косточковых фруктов и ягод — 50% MLR, для овощей, спаржи, клубники и картофеля — также 50%», — говорит Войтех Билы, представитель Министерства сельского хозяйства.

Яблоки и груши, вишни, сливы или абрикосы — это косточковые фрукты. К ягодам относятся мелкие плоды, такие как черника, малина, смородина ( клубника относится к другому типу).

Компенсации будут более щедрыми

Если фермеры ведут более экологически чистое хозяйство, они будут получать более высокие субсидии и более щедрые компенсационные выплаты. Например, для фруктов они увеличатся на четырнадцать процентов на гектар, а для овощей — на восемь процентов. Наибольшее «поощрение» ждет виноградарей, если они перейдут на так называемое зеленое удобрение и полностью откажутся от применения гербицидов, чего сегодня хотят от поставщиков многие торговые сети. Однако, если фермер выращивает данный фрукт или овощ менее чем на пяти гектарах, вышеуказанные условия не будут применяться к нему при подаче заявления на получение субсидии.

В указанном предложении не учитываются другие широко распространенные в стране культуры, такие как зерновые, кукуруза и рапс, воздействие которых на окружающую среду является наихудшим из-за применяемых пестицидов и способов посева. Более того, Минсельхоз не комментирует их более конкретно.

Одним из критических замечаний к прошлогоднему отчету Верховного контрольного управления было то, что законы еще не обеспечили фермеров четкими правилами и измеримыми принципами интегрированного режима.

Директива об устойчивом использовании пестицидов от 2009 г., наложенная на Чешскую Республику и другие страны-члены ЕС не совсем удалась, как заявляет сама Еврокомиссия, и поэтому сейчас она предлагает директиву в более жесткой форме и с четкими целями.

Проверки проводятся нечасто и не имеют никакого эффекта — ранее они проводились скорее формально, в ускоренном порядке и только в отношении части фермеров.

«В то же время у министерства нет возможности применять какие-либо санкции в случае выявления проступка», — заявили инспекторы в прошлом году. Кроме того, по данным инспекции, отсутствие точных и актуальных данных о потреблении пестицидами негативно влияет на возможность министерства проверять норму и соблюдение правил использования пестицидов фермерами. В дальнейшем можно ожидать дальнейшего ужесточения или расширения интегрированного метода. Принципы комплексной защиты растений должны применяться всеми фермерами в соответствии с новой директивой ЕС об устойчивом использовании пестицидов. Это означает, что все возможные альтернативные методы борьбы с вредителями следует рассматривать в первую очередь, а химические пестициды — в последнюю очередь.

Европейская комиссия выступила с предложением в июне, и оно станет предметом дальнейших переговоров во время председательства Чехии. В Чехии поправка к Закону о фитосанитарном уходе некоторое время назад ввела применение принципов комплексной защиты растений в качестве обязательства, но в 2017 году это обязательство было отменено другим законом, как напомнил в своем отчете контролирующий орган. Сегодня в рассматриваемом законе лишь указано, что существует обязанность учитывать комплексные методы защиты растений. И вводить те, которые как можно меньше нарушают экосистему, но при этом обеспечивают оптимальный рост здоровых растений.

Пестициды могут иметь как немедленное, так и долгосрочное воздействие на здоровье. Химические пестициды могут иметь дерматологические, желудочно-кишечные, неврологические, канцерогенные, респираторные, репродуктивные и эндокринные эффекты.

- Высокий уровень профессионального, случайного или преднамеренного воздействия пестицидов может привести к госпитализации и смерти. Еще в 1990 году Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что ежегодно происходит около одного миллиона случаев случайного отравления пестицидами, в результате чего погибает около 20 000 человек.

- По оценкам недавнего исследования, ежегодно во всем мире происходит около 385 миллионов случаев непреднамеренного острого отравления пестицидами, при этом погибает около 11 000 человек.

- В период с 2013 по 2019 год пестициды ежегодно обнаруживались на 13-30 процентах всех участков мониторинга поверхностных вод в европейских реках и озерах.

Источник: prazska.drbna.cz

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