В Бржецлавске погибло несколько десятков тонн рыбы

Количество мертвой рыбы в реке Дие Бржецлавского района, которую пожарные начали убирать в среду вечером, составляет десятки тонн, как сообщает пресс-секретарь Бржецлава Яна Пелцова. По ее словам, уборка займет не менее недели. Причиной является нехватка кислорода в связи с чрезмерным ростом цианобактерий.

Большое количество дохлой рыбы появилось в предыдущие дни в Булгарах, где сначала её начали убирать местные рыбаки, а впоследствии и в Бржецлаве, где позже подключились пожарные. По словам Ярослава Микошки, пресс-секретаря Южно-Моравской пожарной охраны, пожарные в Бржецлаве только в среду вечером убрали около 250 килограммов мертвой рыбы.

«Сегодня продолжим. Это будут десятки тонн, но мертвая рыба находится также на дне, поэтому нужно подождать, пока все не всплывет. Это займет как минимум неделю», — сказала Пелцова. В дальнейшей ликвидации примут участие рыбаки и пожарные.

По словам мэра Булгары Йиржи Осички, среди рыб есть сазан, судак, сом, белый амур, толстолобик и лещ. Причиной гибели рыбы является дефицит кислорода из-за чрезмерного роста цианобактерий, которые потребляют кислород ночью.

У цианобактерий есть благоприятные условия для размножения из-за жаркой погоды, маловодья и питательных веществ. Основным питательным веществом является фосфор, который чаще всего попадает в реки, потому что фосфаты недосточно удаляются при очистке сточных вод. Источник фосфатов — моющие средства и органические отходы, различные промышленные отходы с химического производства, переработки овощей и фруктов, целлюлозно-бумажной промышленности и др.



Источник: ceskenoviny.cz

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