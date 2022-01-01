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В Чехии мужчина добывал биткойны на компьютерах прямо в магазинах электроники

В Чехии мужчина добывал биткойны на компьютерах прямо в магазинах электроники

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июля
11:13
550
Следователи хотят выдвинуть обвинение человеку, который добывал виртуальную валюту биткойн с помощью компьютеров, выставленных в магазинах электроники. Ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюрьмы за несанкционированный доступ к компьютерной системе. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

В Чехии мужчина добывал биткойны на компьютерах прямо в магазинах электроники

«В 2021 году в общедоступной зоне магазинов электроники обвиняемый выбрал компьютеры с наиболее высокой вычислительной мощностью процессоров и особенно видеокарт», — сказал Ибегей.

Затем мужчина несколько раз незаконно устанавливал специальное программное обеспечение, предназначенное для майнинга биткойнов, на выбранные устройства в этих салонах. Программа контролировалась и управлялась удаленно через веб-сайт.

По версии следствия, мужчина нанес компании, владеющей взломанными компьютерами, ущерб в размере около 70 000 крон.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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