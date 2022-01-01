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В чешском озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок

В чешском озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июля
17:39
222
Сегодня днем ​​в озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок, о чем сообщил представитель региональной спасательной службы Прокоп Воленик. По словам представителя региональной полиции Даниэля Витека, следователи выясняют обстоятельства смерти.

В чешском озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок

Спасатели попытались реанимировать ребенка на месте. «Несмотря на все усилия, реанимация не удалась», — сказал Воленик. По словам Витека, причина трагического события расследуется, и больше полиция ничего об этом не сообщает.

 

Источник: ceskenoviny.cz 

Источник изображения: nasregion.cz

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