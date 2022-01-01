В чешском озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок

Сегодня днем ​​в озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок, о чем сообщил представитель региональной спасательной службы Прокоп Воленик. По словам представителя региональной полиции Даниэля Витека, следователи выясняют обстоятельства смерти.

Спасатели попытались реанимировать ребенка на месте. «Несмотря на все усилия, реанимация не удалась», — сказал Воленик. По словам Витека, причина трагического события расследуется, и больше полиция ничего об этом не сообщает.

Источник: ceskenoviny.cz

Источник изображения: nasregion.cz

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