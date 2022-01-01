В Чехии обнаружены еще два случая обезьяньей оспы

Возраст людей, у которых заражение было подтверждено на прошлой неделе, — 23 и 28 лет. Первый заболевший человек отдыхал в Испании в начале июля — он обратился к врачу из-за кожных симптомов. У второго человека также обнаружились высыпания на коже, первые симптомы также включали головную боль, боль в области глаз и шее. Инфицированный сообщил, что у него также были озноб, проблемы с равновесием и недомогание.
Для обоих пациентов назначена строгая домашняя изоляция, началось эпидемиологическое расследование. Ни в одном из заявленных случаев гигиенисты не сообщили более подробную информацию из-за защиты персональных данных.
Так называемая обезьянья оспа была распространена в странах Западной и Центральной Африки. Примерно в середине мая инфекция начала распространяться по Европе, США и другим странам.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день