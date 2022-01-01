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В Чехии обнаружены еще два случая обезьяньей оспы

В Чехии обнаружены еще два случая обезьяньей оспы

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 июля
11:37
360
В Праге зафиксировали еще два случая заражения обезьяньей оспой. Всего в Чешской Республике врачи регистрируют 16 человек с заболеванием, из которых 15 инфицированы в столице и еще один в Устецком крае. Об этом сообщила на своем сайте Пражская гигиеническая станция.

В Чехии обнаружены еще два случая обезьяньей оспы

Возраст людей, у которых заражение было подтверждено на прошлой неделе, — 23 и 28 лет. Первый заболевший человек отдыхал в Испании в начале июля — он обратился к врачу из-за кожных симптомов. У второго человека также обнаружились высыпания на коже, первые симптомы также включали головную боль, боль в области глаз и шее. Инфицированный сообщил, что у него также были озноб, проблемы с равновесием и недомогание.

Для обоих пациентов назначена строгая домашняя изоляция, началось эпидемиологическое расследование. Ни в одном из заявленных случаев гигиенисты не сообщили более подробную информацию из-за защиты персональных данных.

Так называемая обезьянья оспа была распространена в странах Западной и Центральной Африки. Примерно в середине мая инфекция начала распространяться по Европе, США и другим странам.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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