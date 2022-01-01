Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Злине женщина украла у своего бывшего парня почти полмиллиона крон

В Злине женщина украла у своего бывшего парня почти полмиллиона крон

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 июля
14:56
212
По данным полиции Злина, 28-летняя женщина украла у своего бывшего бойфренда, который был старше ее на десять лет, почти полмиллиона крон. Она сказала ему, что выгодно их инвестирует, но на самом деле использовала деньги на погашение долгов и собственные нужды. Женщину, проживающую сейчас в Простееве, следователи обвинили в мошенничестве. Она признала свою вину — теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила в сегодняшнем пресс-релизе пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова.

В Злине женщина украла у своего бывшего парня почти полмиллиона крон

«Несколько лет назад молодая женщина решила инвестировать деньги. Она убедила своего парня, чтобы тот отправил ей в общей сложности 455 000 крон на ее банковский счет восемью платежами от 35 000 до 100 000 крон в период с июня 2016 года по октябрь 2018 года. Все это время женщина говорила ему, что она эти деньги выгодно инвестировала и что вложения будут ему возвращены», — сказала пресс-секретарь.

По данным полиции, мужчина терпеливо ждал возврата долга даже после их расставания и продолжал спрашивать женщину, как идут дела с инвестициями. 

«Женщина создала две электронные почты с названиями инвестиционных компаний, через которые потом общалась с мужчиной, а впоследствии и с его адвокатом от имени сотрудников предполагаемой компании. Она даже заключила фиктивный договор якобы с руководителем одной из них, использовала инициалы своего знакомого, от своего имени подписала с ним договор и поставила фальшивую печать», — сказала Козумпликова.

Потерпевший обратился в полицию только в апреле этого года, когда у него закончилось терпение. 

«Следователи установили, что никаких инвестиций на самом деле не было. Они обнаружили, что электронные адреса с названиями инвестиционных компаний были созданы и использовались самой женщиной. Обнаружилось, что она должна была еще пяти небанковским компаниям. Допросив мужчину, который якобы подписал контракт в качестве руководителя инвестиционной компании, они выяснили, что он не знал ни о каком контракте, а женщина нашла всю информацию о нем в интернете. Ни подпись, ни печать ему не принадлежали», — добавила пресс-секретарь.

По данным полиции, женщина вину признала.
 

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
25 июля
12:40
782
Общество
В Праге человек вышел выгуливать собаку и получил в челюсть от велосипедиста, который нарушал правила дорожного движения
Assets
21 июля
17:56
1445
Путешествия
Двое преступников хотели похитить дочь чешского бизнесмена. Женщине удалось вырваться и сбежать
Assets
21 июля
10:54
2337
Общество
Извращенец в пражском метро снимает женщин на камеру. Он незаметно подсовывает телефон под юбки
Assets
19 июля
13:46
1304
Общество
Суд в Либерце приговорил пожилую женщину к 12 годам тюрьмы за убийство мужа
Последние новости:
Assets
25 июля
17:07
123
Общество
НАГЛЯДНО: Проект преображения части чешского города Ждяр-над-Сазавоу
Assets
25 июля
15:50
269
Общество
Чешский министр образования хотел перенести начало школьных занятий на 9 часов утра. Идею отклонили
Assets
25 июля
12:40
782
Общество
В Праге человек вышел выгуливать собаку и получил в челюсть от велосипедиста, который нарушал правила дорожного движения
Assets
25 июля
11:37
360
Общество
В Чехии обнаружены еще два случая обезьяньей оспы
Assets
22 июля
17:39
1295
Общество
В чешском озере Хмеларж в Уштеке утонул ребенок
Assets
22 июля
16:28
1813
Общество
В Праге из-за солнечных панелей загорелись крыши трех домов
Assets
22 июля
14:26
1624
Политика
Более 398 тысяч беженцев из Украины получили временную защиту в Чехии
Assets
22 июля
12:53
2764
Общество
В некоторых чешских прудах запретили купаться. Вода там становится все хуже из-за цианобактерий
Assets
22 июля
11:39
2777
Политика
Сегодня в Праге состоится открытие «Форума свободных народов России»
Assets
22 июля
11:13
1358
Общество
В Чехии мужчина добывал биткойны на компьютерах прямо в магазинах электроники


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы