В Злине женщина украла у своего бывшего парня почти полмиллиона крон

«Несколько лет назад молодая женщина решила инвестировать деньги. Она убедила своего парня, чтобы тот отправил ей в общей сложности 455 000 крон на ее банковский счет восемью платежами от 35 000 до 100 000 крон в период с июня 2016 года по октябрь 2018 года. Все это время женщина говорила ему, что она эти деньги выгодно инвестировала и что вложения будут ему возвращены», — сказала пресс-секретарь.
По данным полиции, мужчина терпеливо ждал возврата долга даже после их расставания и продолжал спрашивать женщину, как идут дела с инвестициями.
«Женщина создала две электронные почты с названиями инвестиционных компаний, через которые потом общалась с мужчиной, а впоследствии и с его адвокатом от имени сотрудников предполагаемой компании. Она даже заключила фиктивный договор якобы с руководителем одной из них, использовала инициалы своего знакомого, от своего имени подписала с ним договор и поставила фальшивую печать», — сказала Козумпликова.
Потерпевший обратился в полицию только в апреле этого года, когда у него закончилось терпение.
«Следователи установили, что никаких инвестиций на самом деле не было. Они обнаружили, что электронные адреса с названиями инвестиционных компаний были созданы и использовались самой женщиной. Обнаружилось, что она должна была еще пяти небанковским компаниям. Допросив мужчину, который якобы подписал контракт в качестве руководителя инвестиционной компании, они выяснили, что он не знал ни о каком контракте, а женщина нашла всю информацию о нем в интернете. Ни подпись, ни печать ему не принадлежали», — добавила пресс-секретарь.
По данным полиции, женщина вину признала.
Источник: ceskenoviny.cz
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