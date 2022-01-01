Чешский министр образования хотел перенести начало школьных занятий на 9 часов утра. Идею отклонили

Министр образования Владимир Балаш (STAN) получил слабую поддержку на собрании движения STAN в Градце Кралове. Он выступил с предложением перенести школьные занятия на 9:00 вместо нынешних 8:00. Ради интереса он выставил идею на голосование, но руки подняла только треть делегатов. По мнению Балаша, не все проголосовали «за», потому что среди них мало родителей детей-подростков. Последние исследования говорят, что такой график помог бы им показывать лучшие результаты в учёбе.

Балаш возглавил министерство около месяца назад, сменив Петра Газдика, который ушел в отставку из-за контактов с обвиняемым лоббистом Михалом Редлом. Балаш также заявил депутатам парламента, что однозначно не будет отменять многолетние гимназии, но хочет добиться того, чтобы учащиеся были готовы к изменяющимся условиям, когда уже недостаточно полученных в школе знаний.

Балаш является экспертом в области конституционного и международного права, имеет опыт преподавания в университете. Недавно он заявил, что не является сторонником многолетних гимназий. По его словам, дети, которые остаются в школе после перевода части одноклассников в другие учебные заведения, теряют мотивацию, а ученики многолетних гимназий теряют социальные навыки. По его мнению, поэтому было бы уместно пересмотреть различия, которые формируются между учащимися многолетних гимназий.

О плюсах и минусах многолетних гимназий специалисты спорят уже много лет. По мнению их сторонников, они помогают в развитии одаренных детей, по мнению противников, углубляют неравенство в образовании и целесообразнее было бы поддерживать развитие четырехлетних гимназий.



Источник: ceskenoviny.cz

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