Чешский министр образования хотел перенести начало школьных занятий на 9 часов утра. Идею отклонили

Балаш возглавил министерство около месяца назад, сменив Петра Газдика, который ушел в отставку из-за контактов с обвиняемым лоббистом Михалом Редлом. Балаш также заявил депутатам парламента, что однозначно не будет отменять многолетние гимназии, но хочет добиться того, чтобы учащиеся были готовы к изменяющимся условиям, когда уже недостаточно полученных в школе знаний.
Балаш является экспертом в области конституционного и международного права, имеет опыт преподавания в университете. Недавно он заявил, что не является сторонником многолетних гимназий. По его словам, дети, которые остаются в школе после перевода части одноклассников в другие учебные заведения, теряют мотивацию, а ученики многолетних гимназий теряют социальные навыки. По его мнению, поэтому было бы уместно пересмотреть различия, которые формируются между учащимися многолетних гимназий.
О плюсах и минусах многолетних гимназий специалисты спорят уже много лет. По мнению их сторонников, они помогают в развитии одаренных детей, по мнению противников, углубляют неравенство в образовании и целесообразнее было бы поддерживать развитие четырехлетних гимназий.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день