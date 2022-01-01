НАГЛЯДНО: Проект преображения части чешского города Ждяр-над-Сазавоу

Комплексный проект ревитализации части города Ждяр-над-Сазавоу совместного дизайна Якуба Мазура, Линды Свободовой, Катерины Фишеровой, Павла Гржебеки, Ксении Богданович и Михала Шурека получил общественную награду в престижном конкурсе «Урбанистический проект года».

Предложение по поэтапному развитию городского округа основано на потребностях города и его жителей: новые локации будут предлагать доступное жилье, новые площади для магазинов и услуг в активно используемой зоне, а также живописное общественное пространство для отдыха всех возрастных категорий. Сбалансированное сочетание общественного пространства, многофункциональных пространств, преобразование существующих зданий и новое строительство открывает новые возможности для реализации социальной деятельности населенного пункта — от фермерских рынков до уличных концертов и выставок под открытым небом или соседских собраний.

Центром локации является новый рынок и красивая площадь, определяемая фасадом спроектированной архитектуры, которая предлагает уютные атриумы, новые пассажи и улицы, ведущие к историческому центру. Зеленые дворы с детскими площадками и общественные сады для отдыха и досуга дополнят палисадники новых квартир, которые являются долгожданным преимуществом проживания на первом этаже.

Источник: stavebni-forum.cz

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