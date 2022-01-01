Чешский новостной портал сравнил цены на продукты в Чехии, Польше и Германии. Выводы неутешительные

Сливочное масло за 40 крон, и килограмм куриной грудки на 100 крон дешевле, чем в Чехии? В польском Lidl чехам не придется экономить — цены значительно ниже почти на все. Покупка редакции показала, что Германии тоже все неплохо.

Члены редакции Seznam Zprávy отправились в магазины Lidl в городе Фридланте в Чехии, Циттау в Германии и Богатыни в Польше.

Продукт Чехия Германия Польша

Цена в Kč *Цена в Kč *Цена в Kč Пшеничный хлеб 1 кг 33,2 41,4 19,6 Пшеничный багет 65 г 3,9 4,2 3,3 Mozzarella 125 г, Lovilio 19,9 12,1 13,7 Гауда 150 г 34,9 30,5 21,6 Масло 250 г 59,9 67,3 41,5 Молоко 1л, 3,5% жирности 22,9 26,7 16,4 Белый йогурт 150 г 7,5 5,5 4 Ветчина свиная 150 г, Dulano, 95 % мяса 49,9 32,9 42,4 Куриная грудка свежая 1 кг 229 203 128,7 Рыбные палочки 450 г 69,9 70,8 51,4 Яйца 10 шт, размер M 42,9 48,8 30,8 Лимоны 1 кг 59,8 63,2 49 Яблоки 1 кг 30 61 15,4 Бананы 1 кг 29,9 29,2 29,3 Помидоры 1 кг 39,9 31,6 39,1 Картошка 1 кг 20 26,4 15,4 Огурец 1 шт 19,9 19,4 16,5 Nutella 350 г 79,9 57 64,3 Рис Басмати 1 кг, Golden Sun 66 56,1 50,1 Спегетти 500 г, Combino 24,9 21,8 18 Пиво, лагер, 5 % алкоголя 11,9 12 15,4 Coca-Cola 1,75 л 32,9 34 36 Яблочный сок 100%, Solevita 1 л 21,9 20,7 15,4 Капсулы для посудомойки, W5 Classic, 60x15 g 99,9 62,5 92,6 Туалетная бумага Floralys 8 шт 69,9 72,3 30,8 Стоимость всей покупки 1180,7 1110,4 837,8

В образец покупательской корзины из 25 продуктов вошли: хлебобулочные изделия, мясо, молочные продукты, напитки, а также покупки из отдела с товарами для дома. Итоговая сумма составила 1181 крону в Чехии, 1110 крон в Германии и 838 крон в Польше после конвертации валюты (по курсу на 21 июля 2022 — 24,5 крон за евро, 5,15 за польский злотый).

Экономия 342 крон на покупках в Польше объясняет, почему на местной парковке так много автомобилей с чешскими номерами. В то время как в Чехии та же корзина с данными покупками подорожала на 102 кроны, а в Германии на 135 крон, в Польше цены выросли всего на 28 крон.

Результат имеет несколько объяснений. Крона ослабла по отношению к евро с 24,4 CZK/EUR до 24,5, в то время как чехи сегодня покупают польский злотый дешевле (за 5,15 крон, в феврале он стоил 5,37 крон). Однако это все равно не объясняет, почему куриное мясо в Чехии стоит на сто крон дороже, масло подорожало на 20 крон, упаковка из десяти яиц — на 12 крон, а 150 граммов сыра гауда стоят на 13 крон больше.

В феврале Польша снизила НДС на продукты питания с 5 процентов до нуля на полгода до конца июля. Антикризисная мера, которая будет действовать еще неделю, удешевила почти все продукты в покупательской корзине. Исключения составляют, например, кофе, нутелла, некоторые сладости, напитки и алкоголь. Однако даже после повторного введения НДС Польша по-прежнему будет очень привлекательна для чешских шопинг-туристов. Если бы к цене покупки было добавлено пять процентов НДС, у чеха все равно остались бы в кошельке дополнительные деньги.

Львиная доля этого, вероятно, связана с различной структурой сельскохозяйственных предприятий и дотаций. Долгое время шли разговоры о большей поддержке польских фермеров либо в виде государственных субсидий, либо в виде освобождения от социальных отчислений для работников сельского хозяйства.

«В Чехии у нас относительно высокий НДС в сочетании с недостаточной конкуренцией на рынке, прочным положением торговых сетей и неадекватно установленными субсидиями. В результате такого развития событий цены на некоторые продукты питания кардинально отличаются от тех, что мы наблюдаем в соседних странах», — считает аналитик Штепан Кржечек.

Базовая субсидия Польши на гектар немного ниже, чем в Чехии, но, по данным Сельскохозяйственного союза, в соседней стране действует несколько иная система национальной поддержки, например, страховые скидки, адресная поддержка определенных секторов, поддержка совместного производства и переработки.

Только два товара из всего списка покупок были дороже в Польше: кока-кола и пиво

В немецком Lidl уже не получится бросать в корзину все, что хочется, не задумываясь. Там оказались дешевле 13 из 25 товаров. В местном магазине не стоило бы покупать жирное молоко (там стоит на 4 кроны дороже, чем в Чехии), хлеб, масло и яйца. Однако белый йогурт, сыр гауда, спагетти и рис были дешевле. Таблетки для посудомоечных машин в Чешской Республике оказались значительно дороже. Пакет W5 Classic с шестьюдесятью таблетками стоит 63 крон в Германии и 100 крон в Чехии.

В Германии килограмм куриных грудок стоит 203 кроны, в Чехии — 229 крон. Однако цены на некоторые более маленькие упаковки доходили до 300 крон, что парадоксальным образом стоило дороже, чем такое же количество мяса индейки.

Чехия и акционная мания

Покупая в Германии, члены редакции сэкономили 71 крону. Однако стоит добавить, что они целенаправленно не включали в расчет акционные скидки, в которых явно лидирует Чехия. Из 25 наименований 6 позиций шли со скидкой в ​​Lidl во Фридланте: куриная грудка, бананы, помидоры, картофель, огурцы и спагетти. В Германии в продаже по скидке были только яблоки, помидоры и кока-кола. В польском Lidl все закупили за полную стоимость.

Как бы получилось сравнение, если бы включили скидки? На покупку в Чехии и Германии они бы потратили одинаково: 1072 кроны. Польша избегает мании скидок, но остается самой дешевой с большим отрывом. Покупка обошлась в 838 крон, т.е. на 235 крон дешевле, чем в Чехии.

Источник: seznamzpravy.cz

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