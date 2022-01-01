Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чешский новостной портал сравнил цены на продукты в Чехии, Польше и Германии. Выводы неутешительные

Чешский новостной портал сравнил цены на продукты в Чехии, Польше и Германии. Выводы неутешительные

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 июля
16:35
2640
Сливочное масло за 40 крон, и килограмм куриной грудки на 100 крон дешевле, чем в Чехии? В польском Lidl чехам не придется экономить — цены значительно ниже почти на все. Покупка редакции показала, что Германии тоже все неплохо.

Чешский новостной портал сравнил цены на продукты в Чехии, Польше и Германии. Выводы неутешительные

Члены редакции Seznam Zprávy отправились в магазины Lidl в городе Фридланте в Чехии, Циттау в Германии и Богатыни в Польше.

Продукт

Чехия

Германия

Польша

 

Цена в Kč

*Цена в Kč

*Цена в Kč

Пшеничный хлеб 1 кг

33,2

41,4

19,6

Пшеничный багет 65 г

3,9

4,2

3,3

Mozzarella 125 г, Lovilio

19,9

12,1

13,7

Гауда 150 г

34,9

30,5

21,6

Масло 250 г

59,9

67,3

41,5

Молоко 1л, 3,5% жирности

22,9

26,7

16,4

Белый йогурт 150 г

7,5

5,5

4

Ветчина свиная 150 г, Dulano, 95 % мяса

49,9

32,9

42,4

Куриная грудка свежая 1 кг

229

203

128,7

Рыбные палочки 450 г

69,9

70,8

51,4

Яйца 10 шт, размер M

42,9

48,8

30,8

Лимоны 1 кг

59,8

63,2

49

Яблоки 1 кг

30

61

15,4

Бананы 1 кг

29,9

29,2

29,3

Помидоры 1 кг

39,9

31,6

39,1

Картошка 1 кг

20

26,4

15,4

Огурец 1 шт

19,9

19,4

16,5

Nutella 350 г

79,9

57

64,3

Рис Басмати 1 кг, Golden Sun

66

56,1

50,1

Спегетти 500 г, Combino

24,9

21,8

18

Пиво, лагер, 5 % алкоголя

11,9

12

15,4

Coca-Cola 1,75 л

32,9

34

36

Яблочный сок 100%, Solevita 1 л

21,9

20,7

15,4

Капсулы для посудомойки, W5 Classic, 60x15 g

99,9

62,5

92,6

Туалетная бумага Floralys 8 шт

69,9

72,3

30,8

Стоимость всей покупки

1180,7

1110,4

837,8

 

В образец покупательской корзины из 25 продуктов вошли: хлебобулочные изделия, мясо, молочные продукты, напитки, а также покупки из отдела с товарами для дома. Итоговая сумма составила 1181 крону в Чехии, 1110 крон в Германии и 838 крон в Польше после конвертации валюты (по курсу на 21 июля 2022 — 24,5 крон за евро, 5,15 за польский злотый).

Экономия 342 крон на покупках в Польше объясняет, почему на местной парковке так много автомобилей с чешскими номерами. В то время как в Чехии та же корзина с данными покупками подорожала на 102 кроны, а в Германии на 135 крон, в Польше цены выросли всего на 28 крон.

Результат имеет несколько объяснений. Крона ослабла по отношению к евро с 24,4 CZK/EUR до 24,5, в то время как чехи сегодня покупают польский злотый дешевле (за 5,15 крон, в феврале он стоил 5,37 крон). Однако это все равно не объясняет, почему куриное мясо в Чехии стоит на сто крон дороже, масло подорожало на 20 крон, упаковка из десяти яиц —  на 12 крон, а 150 граммов сыра гауда стоят на 13 крон больше.

В феврале Польша снизила НДС на продукты питания с 5 процентов до нуля на полгода до конца июля. Антикризисная мера, которая будет действовать еще неделю, удешевила почти все продукты в покупательской корзине. Исключения составляют, например, кофе, нутелла, некоторые сладости, напитки и алкоголь. Однако даже после повторного введения НДС Польша по-прежнему будет очень привлекательна для чешских шопинг-туристов. Если бы к цене покупки было добавлено пять процентов НДС, у чеха все равно остались бы в кошельке дополнительные деньги.

Львиная доля этого, вероятно, связана с различной структурой сельскохозяйственных предприятий и дотаций. Долгое время шли разговоры о большей поддержке польских фермеров либо в виде государственных субсидий, либо в виде освобождения от социальных отчислений для работников сельского хозяйства.

«В Чехии у нас относительно высокий НДС в сочетании с недостаточной конкуренцией на рынке, прочным положением торговых сетей и неадекватно установленными субсидиями. В результате такого развития событий цены на некоторые продукты питания кардинально отличаются от тех, что мы наблюдаем в соседних странах», — считает аналитик Штепан Кржечек.

Базовая субсидия Польши на гектар немного ниже, чем в Чехии, но, по данным Сельскохозяйственного союза, в соседней стране действует несколько иная система национальной поддержки, например, страховые скидки, адресная поддержка определенных секторов, поддержка совместного производства и переработки.

Только два товара из всего списка покупок были дороже в Польше: кока-кола и пиво

В немецком Lidl уже не получится бросать в корзину все, что хочется, не задумываясь. Там оказались дешевле 13 из 25 товаров. В местном магазине не стоило бы покупать жирное молоко (там стоит на 4 кроны дороже, чем в Чехии), хлеб, масло и яйца. Однако белый йогурт, сыр гауда, спагетти и рис были дешевле. Таблетки для посудомоечных машин в Чешской Республике оказались значительно дороже. Пакет W5 Classic с шестьюдесятью таблетками стоит 63 крон в Германии и 100 крон в Чехии.

В Германии килограмм куриных грудок стоит 203 кроны, в Чехии — 229 крон. Однако цены на некоторые более маленькие упаковки доходили до 300 крон, что парадоксальным образом стоило дороже, чем такое же количество мяса индейки.

 

Чехия и акционная мания

Покупая в Германии, члены редакции сэкономили 71 крону. Однако стоит добавить, что они целенаправленно не включали в расчет акционные скидки, в которых явно лидирует Чехия. Из 25 наименований 6 позиций шли со скидкой в ​​Lidl во Фридланте: куриная грудка, бананы, помидоры, картофель, огурцы и спагетти. В Германии в продаже по скидке были только яблоки, помидоры и кока-кола. В польском Lidl все закупили за полную стоимость.

Как бы получилось сравнение, если бы включили скидки? На покупку в Чехии и Германии они бы потратили одинаково: 1072 кроны. Польша избегает мании скидок, но остается самой дешевой с большим отрывом. Покупка обошлась в 838 крон, т.е. на 235 крон дешевле, чем в Чехии.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
25 июля
14:04
2548
Шоппинг
Где покупать бытовую технику и электронику в Чехии? Самые известные онлайн-магазины
Assets
13 июля
09:33
2684
Экономика
Рост цен не прекращается. Инфляция в Чехии достигла 17,2 процентов
Assets
09 июля
09:51
3919
Экономика
Масло почти в два раза дороже. Как инфляция отразилась на скидках на продукты
Assets
23 июня
14:32
13533
Общество
Конец оплаты наличными деньгами? В Чехии вряд ли.
Последние новости:
Assets
28 июля
17:30
449
Культура
Куда пойти с 30 июля по 5 августа: развлечения на открытом воздухе, шоу и праздники в Чехии
Assets
28 июля
15:00
785
Общество
Нарушение ПДД в Чехии теперь обойдется дороже. Штрафы для водителей вырастут, а наказания будут строже
Assets
28 июля
14:00
824
Общество
С 15 августа родители в Чехии могут подать заявление на получение пособия на ребенка
Assets
28 июля
13:00
1193
Общество
Трагедия в здании областного управления в Злине — убита сотрудница
Assets
28 июля
12:02
351
Общество
В Пражском зоопарке уже пускают посмотреть на маленького трубкозуба
Assets
27 июля
18:08
1413
Общество
Мужчина сбил с ног пожилую женщину, когда убегал от контролёра в пражском метро
Assets
27 июля
16:59
497
Общество
В Чехии заработает линия психологической помощи для тех, кто пострадал от военных действий
Assets
27 июля
16:06
839
Общество
Сегодня ожидаются сильные грозы в некоторых частях Чехии, но не в Чешской Швейцарии
Assets
27 июля
14:04
476
Общество
Осенью в чешских школах проверят уровень физической подготовки школьников
Assets
27 июля
15:05
583
Общество
Власти не объявили запрет на посещение лесов в Устецком крае


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы