Пьяный водитель и треснувшее стекло. Полицейские в Южной Моравии проверили автобусы и грузовики

Сотрудники полиции акцентировали внимание на соблюдении перерывов для отдыха, а также на других нарушениях закона.
«Соблюдение перерывов и периодов отдыха необходимо всегда, особенно в жаркие летние дни, когда усталость наступает быстрее. Полицейские также обращали внимание на техническое состояние транспортных средств и обязательные проверки на алкоголь», — сказал Шваб. У четырех автобусов нарушений обнаружено не было, однако польский автобус дальше поехать не смог из-за разбитого стекла, а его пассажирам пришлось искать временное жилье на время устранения дефекта.
В четверг также остановили восемь водителей, не соблюдающих закон, — один из них не прошел тест на алкоголь. Перевозчик также вынужден заплатить штраф.
Источник: ceskenoviny.cz
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