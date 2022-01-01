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Пьяный водитель и треснувшее стекло. Полицейские в Южной Моравии проверили автобусы и грузовики

Пьяный водитель и треснувшее стекло. Полицейские в Южной Моравии проверили автобусы и грузовики

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anastasiia-kn
26 июля
10:05
382
Полиция проверила водителей рейсовых и междугородних автобусов, а также водителей грузовиков на трассе D52 под Брно. Автобус из Польши был вынужден остановить движение из-за треснувшего стекла, а другой водитель нарушил максимально возможную длину транспортного средства из-за крепления для перевозки велосипедов. Об этом в пресс-релизе заявил представитель полиции Павел Сваб. По его словам, водители оштрафованы, а перевозчик ожидает санкций за нарушения в порядке административного производства.

Пьяный водитель и треснувшее стекло. Полицейские в Южной Моравии проверили автобусы и грузовики

Сотрудники полиции акцентировали внимание на соблюдении перерывов для отдыха, а также на других нарушениях закона. 

«Соблюдение перерывов и периодов отдыха необходимо всегда, особенно в жаркие летние дни, когда усталость наступает  быстрее. Полицейские также обращали внимание на техническое состояние транспортных средств и обязательные проверки на алкоголь», — сказал Шваб. У четырех автобусов нарушений обнаружено не было, однако польский автобус дальше поехать не смог из-за разбитого стекла, а его пассажирам пришлось искать временное жилье на время устранения дефекта.

В четверг также остановили восемь водителей, не соблюдающих закон, — один из них не прошел тест на алкоголь. Перевозчик также вынужден заплатить штраф.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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